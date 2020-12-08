В Андреевке затопило подвалы трех корпусов многоквартирных домов «ЖК „Андреевская ривьера“». В администрации Солнечногорска причиной назвали медицинские маски, которые жители выкидывают в унитаз, после чего маски забивают канализационно-насосные станции.

Маски заблокировали внутридомовые сети в ночь с 6 на 7 декабря. Коммунальщикам пришлось откачивать воду и обрабатывать подвалы для устранения запаха. Аварию ликвидировали более десяти человек.

Авария по той же причине произошла в самом Солнечногорске в конце мая. Тогда в коллекторе затопленного подвала обнаружили тряпки, одноразовые маски и бытовые отходы, их извлечение заняло двое с половиной суток. Все это время без воды сидели 16 тысяч жителей Солнечногорска.

Читатели «Зеленоград.ру» в комментариях высказывали сомнения, что маски в унитаз выбрасывает так много людей, что это может забить канализацию. «Правильно читать так: службы Солнечногорска забыли вовремя очистить коллектор, в итоге засор оставил без без воды 16 тысяч жителей», — предположил один из читателей.

По правилам Роспотребнадзора, использованные маски следует убрать в пакет, герметично его закрыть и только после этого выбросить в обычный бытовой мусор.