Подвал затопило в доме на улице Красноармейской в ночь с 29 на 30 мая. Для прочистки коллектора установили временные перекачивающие станции и вызвали каналопромывочные машины. С администрации Солнечногорска сообщили, что засор размывали в несколько приемов с применением сложной техники. Для этого потребовалось пять машин и более 10 специалистов.

По правилам Роспотребнадзора, использованные маски следует убрать в пакет, герметично его закрыть и только после этого выбросить в обычный бытовой мусор. О специальных емкостях под такой мусор пока речь не идет, хотя экологи уже опасаются, что на полигонах инфицированные маски обеспечат новую вспышку болезни. В Таиланде для таких опасных отходов установили специальные красные баки, во Франции разрабатывают аппарат для обеззараживания, а в Австралии баки дополнительно дезинфицируют.