Похоже, программа льготного страхования жилья, в которой участвовало правительство Москвы, отменяется: после 2020 года жителям придется переходить на коммерческие страховки или отказаться от услуги совсем, а городское жилье может остаться без предупредительного ремонта.
Много лет в платежках за коммунальные услуги значилась графа «Добровольное страхование». Соглашаясь на него, люди оплачивали коммунальные услуги с учётом страховки и понимали, что в случае пожара, взрыва газа или затопления получат компенсацию. Страховка распространялась также на конструктивные элементы квартиры, отделку, инженерное оборудование и внутренние коммуникации.
В 2020 году страховая стоимость жилого помещения — 44 тысячи рублей за 1 кв.м. С жильцов при этом брали ежемесячно всего по 1,96 рубля с квадратного метра квартиры. на общую площадь застрахованного жилого помещения. По программе льготного страхования правительство Москвы обязывалось оплатить пострадавшим часть ущерба в дополнение к выплате от страховой организации. При уничтожении квартиры — предоставить новое жилье.
В программе участвовали страховщики, выбранные по результатам открытого конкурса. В 2018—2020 годах в Зеленограде это была компания страховая компания «Согласие».
По оценке мэрии, страхование жилых помещений — наиболее массовый вид добровольного страхования в городе: на условиях системы застраховано более двух миллионов квартир. С начала 2019 года 5,5 тысяч московских семей получили выплаты по страховым случаям в общей сумме более 202 млн рублей. В среднем затраты москвичей на страхование квартиры в 2019 году составили 102 рубля в месяц. За 25 лет программы рассмотрено свыше 300 тысяч страховых случаев, пострадавшим выплачено более четырех млрд рублей компенсаций.
В конце ноября на сайтах городских «Жилищников» опубликовали объявление, что реализация программы комплексной системы страхования жилья после 2020 года не планируется. Почему правительство Москвы приняло такое решение, не поясняется, однако последствия, по оценкам экспертов, могут негативно сказаться на состоянии жилого фонда столицы в целом.
Обычно конкурс на выбор компаний-страховщиков проводился в октябре, чтобы успеть заключить договора до начала следующего года. В 2020 году случилось иначе: заметив, что подготовки к новому конкурсу нет, страховщики начали задавать мэрии вопросы, но четких ответов не получили и сделали закономерное предположение о полном закрытии программы.
Вице-президент компании СПАО «Ингосстрах» Виктор Кучер уверен, что срыв программы в первую очередь ударит по малообеспеченным группам населения. В разговоре с «Московским комсомольцем» он отметил, что отмена программы страхования может, наоборот, увеличить нагрузку на столичный бюджет: в Москве немало жилья в социальном найме, оно остается собственностью города. Пока что эти квартиры страхуют сами наниматели, но если программу остановят, средства на ремонт придется брать из городской казны.
Кроме того, более 12 процентов от собранных страховых премий компании ежегодно вкладывают в предупредительные мероприятия. За эти деньги в многоквартирных домах ремонтируются противопожарные системы, системы дымоудаления, пожарная сигнализация, электрощитовые, закупаются в дома пожарные шланги и другое противопожарное оборудование. В случае отмены программы это всё также придётся делать на бюджетные средства. Либо отмена программы может означать и отмену предупредительных мероприятий, причем это будет касаться даже тех, кто не платил страховку, ведь речь идет об общедомовом имуществе.
Списки домов, которые должны попасть в программу профилактики, формируют МЧС и префектура каждого административного округа. И если у жильцов что-то вызывает опасения, они могут сообщить об этом в управу, которая и подаст заявку на включение дома в список. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, с 2018 года в рамках программы льготного страхования в 1877 многоквартирных домах модернизировали системы дымоудаления и противопожарной автоматики, внутренний водопровод, электрощитовые и противопожарное оборудование. Это стоило почти 300 млн рублей.
Газете «Коммерсантъ» в пресс-службе департамента городского имущества на вопрос о планах по сворачиванию программы ответили, что сегодня на рынке страхования жилья есть много сильных игроков, которые предлагают разнообразные и доступные продукты страхования. Из ответа чиновников издание сделало вывод, что пока будущее этой программы не определено окончательно.
По вопросам страхования жилых помещений в Москве, в том числе о причинах прекращения городской программы, жителям предлагают обращаться в ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования»: Москва, улица Большая Якиманка, дом 38, телефон: 8-499-238-04-94, адрес электронной почты: cgs@property.mos.ru.
Сейчас средний страховой платёж за квартиру — около 1300 рублей в год: по оценкам специалистов, это в пять раз меньше коммерческих аналогов.
Стандартный страховой полис в той же «СК «Согласие» стоит 971 рубль при страховке на год с выплатой в 100 тысяч при наступлении страхового случая. Стоимость полиса в «Альфа-Страхование» начинается от 1200 рублей с выплатой в 250 тысяч рублей при наступлении страхового случая. В «ВСК» — от 3300 с общей суммой выплаты в 700 тысяч рублей. Росгосстрах предлагает полисы от 576 рублей при условии выплаты 100 тысяч рублей только на пострадавшее движимое имущество, инженерные сети и конструктивные элементы квартиры этот полис не покрывает.