Что это за программа

Много лет в платежках за коммунальные услуги значилась графа «Добровольное страхование». Соглашаясь на него, люди оплачивали коммунальные услуги с учётом страховки и понимали, что в случае пожара, взрыва газа или затопления получат компенсацию. Страховка распространялась также на конструктивные элементы квартиры, отделку, инженерное оборудование и внутренние коммуникации.

В 2020 году страховая стоимость жилого помещения — 44 тысячи рублей за 1 кв.м. С жильцов при этом брали ежемесячно всего по 1,96 рубля с квадратного метра квартиры. на общую площадь застрахованного жилого помещения. По программе льготного страхования правительство Москвы обязывалось оплатить пострадавшим часть ущерба в дополнение к выплате от страховой организации. При уничтожении квартиры — предоставить новое жилье.

В программе участвовали страховщики, выбранные по результатам открытого конкурса. В 2018—2020 годах в Зеленограде это была компания страховая компания «Согласие».

По оценке мэрии, страхование жилых помещений — наиболее массовый вид добровольного страхования в городе: на условиях системы застраховано более двух миллионов квартир. С начала 2019 года 5,5 тысяч московских семей получили выплаты по страховым случаям в общей сумме более 202 млн рублей. В среднем затраты москвичей на страхование квартиры в 2019 году составили 102 рубля в месяц. За 25 лет программы рассмотрено свыше 300 тысяч страховых случаев, пострадавшим выплачено более четырех млрд рублей компенсаций.

В конце ноября на сайтах городских «Жилищников» опубликовали объявление, что реализация программы комплексной системы страхования жилья после 2020 года не планируется. Почему правительство Москвы приняло такое решение, не поясняется, однако последствия, по оценкам экспертов, могут негативно сказаться на состоянии жилого фонда столицы в целом.