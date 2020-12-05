Сеть супермаркетов «Пятерочка» проводит розыгрыш призов за покупки на сумму от 555 рублей или покупку минимум двух товаров партнеров акции. Покупки надо сделать до 11 января 2021 года, у участника должна быть активирована «Выручай-карта». Главные призы акции — квартира в 17 микрорайоне, в доме на Георгиевском проспекте, 33А, корпус 1 площадью 46,5 кв.м. на 16 этаже, автомобили KIA RIO и iPhone 12 mini.
В ходе акции можно стать победителем в розыгрыше еженедельных призов: 5000 баллов на «Выручай-карта» или электронный сертификат сети магазинов Ozon на две тысячи рублей. Победителя выбирает генератор случайных чисел, для участия достаточно одного чека на покупку от 555 рублей. Этого же хватит, чтобы участвовать в розыгрыше телефона.
Для участия в розыгрыше авто надо сделать минимум три покупки на сумму от 555 рублей (или купить три/шесть/девять и т. д. товаров партнеров акции). Для участия в розыгрыше квартиры — минимум пять покупок на сумму от 555 рублей (или купить пять/десять/пятнадцать и т. д. товаров партнеров акции). За каждую покупку на карту покупателя будут начисляться шансы, чем их больше, тем выше возможность выиграть один из главных призов. Их разыграют 22 января 2021 года.
Товары партнеров акции - напитки Pepsi, 7UP, Mirinda, Adrenalin rush и чипсы Lays. Вопросы о проведении акции можно задать по телефону 8-800-555-55-05, подробные правила акции можно прочитать здесь.