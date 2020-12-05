Сеть супермаркетов «Пятерочка» проводит розыгрыш призов за покупки на сумму от 555 рублей или покупку минимум двух товаров партнеров акции. Покупки надо сделать до 11 января 2021 года, у участника должна быть активирована «Выручай-карта». Главные призы акции — квартира в 17 микрорайоне, в доме на Георгиевском проспекте, 33А, корпус 1 площадью 46,5 кв.м. на 16 этаже, автомобили KIA RIO и iPhone 12 mini.

В ходе акции можно стать победителем в розыгрыше еженедельных призов: 5000 баллов на «Выручай-карта» или электронный сертификат сети магазинов Ozon на две тысячи рублей. Победителя выбирает генератор случайных чисел, для участия достаточно одного чека на покупку от 555 рублей. Этого же хватит, чтобы участвовать в розыгрыше телефона.

Для участия в розыгрыше авто надо сделать минимум три покупки на сумму от 555 рублей (или купить три/шесть/девять и т. д. товаров партнеров акции). Для участия в розыгрыше квартиры — минимум пять покупок на сумму от 555 рублей (или купить пять/десять/пятнадцать и т. д. товаров партнеров акции). За каждую покупку на карту покупателя будут начисляться шансы, чем их больше, тем выше возможность выиграть один из главных призов. Их разыграют 22 января 2021 года.