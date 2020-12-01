С 1 декабря центр компьютерной томографии для диагностики пациентов с коронавирусом будет работать в терапевтическом корпусе горбольницы. Там установили «один из самых мощных аппаратов КТ», прошедший полный техосмотр. Работавший до этого аппарат нуждается в ремонте, так как «работал в режиме 24/7».

Новое помещение изолировано от основного блока отделения лучевой диагностики и томографии, соблюдено четкое зонирование, сообщили в больнице. Амбулаторный центр КТ-диагностики продолжит работу в прежнем порядке. Для него организован отдельный вход.

Проехать или пройти туда можно только по объездной дороге, свернув после остановки «Городская больница» с Каштановой аллеи в проезд 4923. Далее необходимо повернуть направо и следовать по указателям «КТ-2» до ворот, где установлен домофон. Здесь есть парковка для машин скорой помощи и личного транспорта.