Центр компьютерной томографии переехал в терапевтический корпус горбольницы. В нем проверяют пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на ковид 01.12.2020 ZELENOGRAD.RU

С 1 декабря центр компьютерной томографии для диагностики пациентов с коронавирусом будет работать в терапевтическом корпусе горбольницы. Там установили «один из самых мощных аппаратов КТ», прошедший полный техосмотр. Работавший до этого аппарат нуждается в ремонте, так как «работал в режиме 24/7».

Новое помещение изолировано от основного блока отделения лучевой диагностики и томографии, соблюдено четкое зонирование, сообщили в больнице. Амбулаторный центр КТ-диагностики продолжит работу в прежнем порядке. Для него организован отдельный вход.

Проехать или пройти туда можно только по объездной дороге, свернув после остановки «Городская больница» с Каштановой аллеи в проезд 4923. Далее необходимо повернуть направо и следовать по указателям «КТ-2» до ворот, где установлен домофон. Здесь есть парковка для машин скорой помощи и личного транспорта.

В помещении, где КТ-центр был открыт изначально, проведут санитарную обработку, аппарат компьютерной томографии пройдет технический осмотр и профилактику. В дальнейшем его используют для исследований пациентов стационара и амбулаторного звена.

В КТ-центре в круглосуточном режиме проводят диагностику пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на ковид. Всего в Москве весной открыли 45 таких центров. Сообщалось, что пациенты с подозрением на коронавирус будут попадать на обследование в КТ-центр по решению врача поликлиники, телемедицинского центра, или вызванной бригады скорой помощи. После проведения обследований больному поставят диагноз и, исходя из клинической картины, госпитализируют либо определят тактику лечения на дому.

Центры развернули на базе зданий городских поликлиник, где есть кабинеты компьютерной томографии. В Зеленограде единственный амбулаторный КТ-центр разместили в городской больнице: очевидно, это связано с тем, что ни в одной зеленоградской поликлинике до сих пор нет аппаратуры для компьютерной томографии. В поликлинике 201 установить компьютерный томограф планировали после капитального ремонта здания в 2019 году, но в конце года ремонт вместе с обновлением оборудования отложили до 2023 года.

Телефона для вызова врача на дом в Зеленограде: 8-499-210-03-33.

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Метки:
коронавирус, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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