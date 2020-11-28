Сегодня у корпуса 2005 активисты зеленоградского отделения «Молодой Гвардии» проведут акцию «Спасибо врачам». С 12 до 15 часов всех желающих приглашают написать на баннере свои пожелания врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией, отправить им открытку или самим встать с плакатом с благодарственными надписями. Организаторы говорят, что цель акции — донести до людей важность ограничительных мер.
Хотя организаторы просят всех приходить в масках и перчатках, это не снимает вопрос, для чего проводить подобные акции в условиях, когда все ограничительные меры в Москве направлены на сокращение контактов. Представитель движения сказал «Зеленоград.ру», что эта акция — кульминационная, подводящая итог всем предыдущим мероприятиям. По его словам, их главная цель — «донести до людей важность этих ограничительных мер». Вероятность нарушения этих мер со стороны организаторов он отверг: помимо средств защиты, они обещают обеспечить дистанцию между людьми, а «решающим фактором» стало то, что акция пройдет на улице, где риск заражения ниже. Префектура Зеленограда, сделавшая анонс завтрашней акции, судя по всему, придерживается такого же мнения.
Подписанный баннер активисты передадут в одну из больниц Москвы, перепрофилированную под лечение больных с ковидом, а открытки направят в департамент здравоохранения, чтобы уже он разослал их напрямую врачам. Отмечается, что при желании люди смогут забрать открытку себе для передачи врачам напрямую.
До этого активисты «Молодой Гвардии» уже проводили аналогичные акции с подписью плакатов. Например, с собранными благодарностями в ноябре они приходили к врачам, работающим в инфекционном отделении центральной районной больницы Солнечногорска.