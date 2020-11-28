Подписанный баннер активисты передадут в одну из больниц Москвы, перепрофилированную под лечение больных с ковидом, а открытки направят в департамент здравоохранения, чтобы уже он разослал их напрямую врачам. Отмечается, что при желании люди смогут забрать открытку себе для передачи врачам напрямую.

До этого активисты «Молодой Гвардии» уже проводили аналогичные акции с подписью плакатов. Например, с собранными благодарностями в ноябре они приходили к врачам, работающим в инфекционном отделении центральной районной больницы Солнечногорска.