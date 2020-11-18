В новом доме 3 микрорайона упала часть стены. Дом строила та же компания, что и новостройки по программе реновации 18.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Настенная плитка рухнула вместе с почтовыми ящиками с высоты потолка в новом корпусе 353. Чудом никого не задело, говорят жильцы. Как выяснилось, подрядчик положил плитку на шпаклевку.

Инцидент произошел 17 ноября в холле третьего подъезда дома в ЖК «Зеленоград-сити». «Думал, лифт падает», описал грохот от падения житель дома. «Клеить керамогранит на канцелярский клей — это уже из ряда вон», — прокомментировали ситуацию в управляющей компании (УК) «ЗелСити Комфорт».

Кто конкретно занимался строительством и отделочными работами в корпусе 353, пока неизвестно. «Застройщик нанимал подрядчиков, подрядчик — субподрядчиков, виновных сейчас не найдешь», сказали в УК. Восстанавливать плитку и ящики будет «ЗелСити Комфорт». Но не быстро: имеющегося количества такой плитки сейчас не хватает, надо её заказывать.

Застройщик ЖК «Зеленоград-сити» — компания «Ода Премиум», генеральный подрядчик — «Альтстрой», который и нанимал субподрядные организации. «Альтстрой» также является генподрядчиком строительства домов по программе реновации в 9-м и 19-м микрорайонах Зеленограда и корпуса 901А — 15-этажного «долевого» дома, который возводится у Солнечной аллеи.

Заселение в корпус 353 и остальные пять домов ЖК «Зеленоград-сити» началось еще весной. Дома еще не заселены полностью, но в каждом живут люди. Новый жилой комплекс позиционируется как микрорайон комфорт-класса.

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Метки:
микрорайон 3, жилищное строительство, реновация, жк «зеленоград-сити», Корпус 353
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