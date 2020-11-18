Кто конкретно занимался строительством и отделочными работами в корпусе 353, пока неизвестно. «Застройщик нанимал подрядчиков, подрядчик — субподрядчиков, виновных сейчас не найдешь», сказали в УК. Восстанавливать плитку и ящики будет «ЗелСити Комфорт». Но не быстро: имеющегося количества такой плитки сейчас не хватает, надо её заказывать.

Застройщик ЖК «Зеленоград-сити» — компания «Ода Премиум», генеральный подрядчик — «Альтстрой», который и нанимал субподрядные организации. «Альтстрой» также является генподрядчиком строительства домов по программе реновации в 9-м и 19-м микрорайонах Зеленограда и корпуса 901А — 15-этажного «долевого» дома, который возводится у Солнечной аллеи.



Заселение в корпус 353 и остальные пять домов ЖК «Зеленоград-сити» началось еще весной. Дома еще не заселены полностью, но в каждом живут люди. Новый жилой комплекс позиционируется как микрорайон комфорт-класса.