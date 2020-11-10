1
Подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении ребенка рядом с Зеленоградом задержали 10.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Мужчину из Таджикистана, подозреваемого в убийстве двух женщин в деревне Поярково, 9 ноября задержали. Сейчас его допрашивают, в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения. По версии следствия, мотивом нападения стал конфликт из-за денег — хозяева якобы задолжали рабочему за ремонт их дома.

Следователи изъяли из дома подозреваемого одежду для проведения экспертиз и сравнения его ДНК со следами на месте преступления. Будут проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух лиц из корыстных побуждений (подпункты «а, з» части 2 статьи 105 УК РФ) и по факту покушения на убийство малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Санкции по этой статье — от 8 до 20 лет лишения свободы.

Вечером 7 ноября в частном доме в деревне Поярково в Солнечногорском районе нашли тела двух женщин, а также девочку с ножевыми ранениями на груди и горле. Ребенок выжил после нападения, но находится в тяжелом состоянии. Как сообщал «Московский комсомолец», в этот день между хозяевами дома и рабочим Жасуржоном Усмоновым должен был произойти расчет за ремонт, который тот делал в доме. Возможно, в этот момент произошел конфликт, после чего преступник убил женщин, девочка пыталась спрятаться от него за шторой, но мужчина нашел ее. Он забрал из дома все ценности и скрылся. Девочка сумела с маминого телефона набрать номер ее друга, рассказав, что случилось.

Читайте также
Двух женщин убили и тяжело ранили ребенка в деревне рядом с Зеленоградом. Подробнее
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, убийство, поселок поярково
Реклама
Реклама
Обсуждение
Shiho -Do
9 часов назад
Сотрудникам, которые так быстро поймали подозреваемого - моё почтение.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Неприятные, но вынужденные меры»: в Москве на два месяца закрывают детские развлекательные центры, ночным клубам запретили работать по ночам, а студентов переводят на удаленку Новости
Ноябрьских каникул в школах не будет: их отменили из-за двухнедельного отдыха в октябре Новости
Подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении ребенка рядом с Зеленоградом задержали Новости
Новые ограничения из-за ковида вводят в Московской области: пожилым продлят домашний режим, студентов переведут на удаленку, им заблокируют проездные Новости
«Позовите Галю!» — проект помощи женщинам, к которым пристают в общественных местах. В Зеленограде есть бар-участник этой сети Истории
Светофор на смертельной «зебре» через Георгиевский проспект обещают включить в течение недели Новости
Проект «Миландра» по производству СВЧ-микросхем в особой зоне закрыт. Документация оказалась плохой, а рынок не готов к продукту Новости
Двух женщин убили и тяжело ранили ребенка в деревне рядом с Зеленоградом. Разыскивают рабочего из Таджикистана Новости
Противники дистанционного обучения на один день объявили ему бойкот. И собрали в Зеленограде почти тысячу подписей под обращением к Путину Новости
В «Иридиуме» открылся новый салон красоты Новости
Отложить походы в ТЦ и не заниматься самолечением. Заммэра — о нестабильной ситуации с коронавирусом в Москве Новости
В «Зеленопарке» запустили сервис хранения покупок и аренды пауэрбанка Новости
Музыка из машин у бара на Яблоневой аллее мешает спать 3-му микрорайону. Что сделал бар и что должны делать жители Истории
Клуб по игре в мафию — каждое воскресенье в ресторане «Раздолье» Афиша
Платный участок ЦКАД от М-11 до Горьковского шоссе откроется 11 ноября. Тариф — от 2,4 рублей за километр Новости
МИЭТ объявил конкурс на строительство нового общежития. Каким оно будет изнутри и снаружи — очень подробный обзор Истории
Родители собирают подписи под обращением к Путину против дистанционного обучения. Подписаться можно на площади Юности в пятницу и субботу Новости
Посиневшую воду в Ржавке откачали и забрали на исследование Новости
«Сотрудники были непреклонны». Полиция забрала человека без маски в отделение, хотя он сразу надел ее при их приближении Истории
«Делимобиль» начал предоставлять машины с детским креслом Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру