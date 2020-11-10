Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух лиц из корыстных побуждений (подпункты «а, з» части 2 статьи 105 УК РФ) и по факту покушения на убийство малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Санкции по этой статье — от 8 до 20 лет лишения свободы.

Вечером 7 ноября в частном доме в деревне Поярково в Солнечногорском районе нашли тела двух женщин, а также девочку с ножевыми ранениями на груди и горле. Ребенок выжил после нападения, но находится в тяжелом состоянии. Как сообщал «Московский комсомолец», в этот день между хозяевами дома и рабочим Жасуржоном Усмоновым должен был произойти расчет за ремонт, который тот делал в доме. Возможно, в этот момент произошел конфликт, после чего преступник убил женщин, девочка пыталась спрятаться от него за шторой, но мужчина нашел ее. Он забрал из дома все ценности и скрылся. Девочка сумела с маминого телефона набрать номер ее друга, рассказав, что случилось.