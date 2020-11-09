Вечером 7 ноября в частном доме в деревне Поярково в Солнечногорском районе нашли тела двух женщин, а также девочку с ножевыми ранениями на груди и горле. Ребенок выжил после нападения, но находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает РИА Новости, шестилетнюю девочку доставили в зеленоградскую больницу. По информации следователей, по факту убийства ее 44-летней мамы и 67-летней бабушки возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ). Дело о нападении на ребенка, скорее всего, заведут позднее, когда врачи дадут заключение о степени причиненного ей вреда.
В доме следователи обнаружили явные следы поиска ценностей. Сейчас назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, подозреваемый объявлен в розыск. Прокуратура Московской области взяла расследование на особый контроль.
Мать девочки — преподаватель РЭУ имени Плеханова, сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, 7 ноября между хозяевами дома и рабочим Жасуржоном Усмоновым должен был произойти расчет за ремонт, который тот делал в доме. Возможно, в этот момент произошел конфликт, после чего преступник убил женщин, девочка пыталась спрятаться от него за шторой, но мужчина нашел ее. Он забрал из дома все ценности и скрылся.
Девочка сумела с маминого телефона набрать номер ее друга, рассказав, что случилось, и попросив привезти бинты. Друг мамы сразу же вызвал полицию и «скорую помощь», но из-за того, что они не могли сразу найти точный адрес дома, а в СНТ долго никто не открывал шлагбаум, к моменту их появления женщины были уже мертвы.
Сейчас следователи устанавливают возможные родственные связи преступника: своим друзьям он говорил, что после расчета собирается уезжать обратно Таджикистан. Из-за этого инцидента прокуратура области поручила Солнечногорской прокуратуре «провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства».
Муж бабушки сейчас в больнице после сердечного приступа, а отец девочки, по предварительной информации, находится за границей, добавляет «МК».