Вечером 7 ноября в частном доме в деревне Поярково в Солнечногорском районе нашли тела двух женщин, а также девочку с ножевыми ранениями на груди и горле. Ребенок выжил после нападения, но находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает РИА Новости, шестилетнюю девочку доставили в зеленоградскую больницу. По информации следователей, по факту убийства ее 44-летней мамы и 67-летней бабушки возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ). Дело о нападении на ребенка, скорее всего, заведут позднее, когда врачи дадут заключение о степени причиненного ей вреда.

В доме следователи обнаружили явные следы поиска ценностей. Сейчас назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, подозреваемый объявлен в розыск. Прокуратура Московской области взяла расследование на особый контроль.