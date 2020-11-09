1
Двух женщин убили и тяжело ранили ребенка в деревне рядом с Зеленоградом. Разыскивают рабочего из Таджикистана 09.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Вечером 7 ноября в частном доме в деревне Поярково в Солнечногорском районе нашли тела двух женщин, а также девочку с ножевыми ранениями на груди и горле. Ребенок выжил после нападения, но находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает РИА Новости, шестилетнюю девочку доставили в зеленоградскую больницу. По информации следователей, по факту убийства ее 44-летней мамы и 67-летней бабушки возбуждено уголовное дело (статья 105 УК РФ). Дело о нападении на ребенка, скорее всего, заведут позднее, когда врачи дадут заключение о степени причиненного ей вреда.

В доме следователи обнаружили явные следы поиска ценностей. Сейчас назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, подозреваемый объявлен в розыск. Прокуратура Московской области взяла расследование на особый контроль.

Мать девочки — преподаватель РЭУ имени Плеханова, сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, 7 ноября между хозяевами дома и рабочим Жасуржоном Усмоновым должен был произойти расчет за ремонт, который тот делал в доме. Возможно, в этот момент произошел конфликт, после чего преступник убил женщин, девочка пыталась спрятаться от него за шторой, но мужчина нашел ее. Он забрал из дома все ценности и скрылся.

Девочка сумела с маминого телефона набрать номер ее друга, рассказав, что случилось, и попросив привезти бинты. Друг мамы сразу же вызвал полицию и «скорую помощь», но из-за того, что они не могли сразу найти точный адрес дома, а в СНТ долго никто не открывал шлагбаум, к моменту их появления женщины были уже мертвы.

Сейчас следователи устанавливают возможные родственные связи преступника: своим друзьям он говорил, что после расчета собирается уезжать обратно Таджикистан. Из-за этого инцидента прокуратура области поручила Солнечногорской прокуратуре «провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства».

Муж бабушки сейчас в больнице после сердечного приступа, а отец девочки, по предварительной информации, находится за границей, добавляет «МК».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, убийство, поселок поярково
Реклама
Реклама
Обсуждение
Юрий Парф
3 часа назад
Продолжайте нанимать усорджонов.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Позовите Галю!» — проект помощи женщинам, к которым пристают в общественных местах. В Зеленограде есть бар-участник этой сети Истории
Светофор на смертельной «зебре» через Георгиевский проспект обещают включить в течение недели Новости
Проект «Миландра» по производству СВЧ-микросхем в особой зоне закрыт. Документация оказалась плохой, а рынок не готов к продукту Новости
Двух женщин убили и тяжело ранили ребенка в деревне рядом с Зеленоградом. Разыскивают рабочего из Таджикистана Новости
Противники дистанционного обучения на один день объявили ему бойкот. И собрали в Зеленограде почти тысячу подписей под обращением к Путину Новости
В «Иридиуме» открылся новый салон красоты Новости
Отложить походы в ТЦ и не заниматься самолечением. Заммэра — о нестабильной ситуации с коронавирусом в Москве Новости
В «Зеленопарке» запустили сервис хранения покупок и аренды пауэрбанка Новости
Музыка из машин у бара на Яблоневой аллее мешает спать 3-му микрорайону. Что сделал бар и что должны делать жители Истории
Клуб по игре в мафию — каждое воскресенье в ресторане «Раздолье» Афиша
Платный участок ЦКАД от М-11 до Горьковского шоссе откроется 11 ноября. Тариф — от 2,4 рублей за километр Новости
МИЭТ объявил конкурс на строительство нового общежития. Каким оно будет изнутри и снаружи — очень подробный обзор Истории
Родители собирают подписи под обращением к Путину против дистанционного обучения. Подписаться можно на площади Юности в пятницу и субботу Новости
Посиневшую воду в Ржавке откачали и забрали на исследование Новости
«Сотрудники были непреклонны». Полиция забрала человека без маски в отделение, хотя он сразу надел ее при их приближении Истории
«Делимобиль» начал предоставлять машины с детским креслом Новости
«Борьба идет не против школы, а за нее». Пять проблем дистанционного обучения в рассказах родителей Истории
На станции Крюково после реконструкции будет на одну платформу меньше Новости
Дистанционное обучение продлили ещё на две недели — до 22 ноября Новости
Река Ржавка окрасилась в синий цвет Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру