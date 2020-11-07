Отложить походы в ТЦ и не заниматься самолечением. Заммэра — о нестабильной ситуации с коронавирусом в Москве 07.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Вчера в столице выявили 6,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это максимальный ежедневный прирост с весны. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, эти цифры вызывают тревогу, поэтому «назвать ситуацию стабильной» в мэрии сейчас не могут.

Если на прошлой неделе прирост за семь дней составлял -0,7 процента по новым случаям и 1,9 процента по госпитализациям, то за четыре дня текущей недели эти показатели выросли до 24 и 9 процентов соответственно, сказала Ракова в интервью ТАСС.

Она посоветовала «хорошо подумать, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий» и попросила родителей напомнить детям, что переход на онлайн-обучение не означает, что «стоит расхаживать по кино и магазинам».

По данным заммэра, за месяц перевода на дистанционное обучение доля заболевших учеников сократилась вдвое — с 8,9 до 4,3 процента. Это, в свою очередь, прямо влияет на уровень заболеваемости других членов семей учащихся, «родителей, бабушек и дедушек». Конкретных цифр, позволяющих понять, снизилась ли заболеваемость в этих группах, Ракова не привела.

Сейчас в больницы ежедневно поступают 1300-1400 пациентов с ковидом. Сейчас в столице развернуто больше 15 тысяч коек, из них занято около 70 процентов. По словам Раковой, в числе госпитализированных «много тех, кто занимается самолечением», и это «абсолютно неоправданно», так как у врачей уже есть большой опыт работы с коронавирусом, а все лекарства больным выдаются бесплатно.

Она также посоветовала соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра и надевать маски в людных местах.

Читайте также
Монетизировать льготы людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат ведёт сбор подписей за это предложение. Мы с ней поговорили

В столице пока продолжается домашний режим для пожилых, людей с хроническими заболеваниями и учеников средней и старшей школы, им заблокировали льготные проездные. Также среди ограничений — обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте и публичных местах, недавно была введена система прохода в ночные клубы по QR-кодам. 5 ноября дистанционное обучение для 6-11 классов продлено ещё на две недели — до 22 ноября.

Читайте также
«Борьба идет не против школы, а за нее». Пять проблем дистанционного обучения в рассказах родителей
Скорректируете ли вы свои планы после просьбы Раковой отложить поход в магазин?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 25 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, ракова анастасия
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Отложить походы в ТЦ и не заниматься самолечением. Заммэра — о нестабильной ситуации с коронавирусом в Москве Новости
В «Зеленопарке» запустили сервис хранения покупок и аренды пауэрбанка Новости
Музыка из машин у бара на Яблоневой аллее мешает спать 3-му микрорайону. Что сделал бар и что должны делать жители Истории
Клуб по игре в мафию — каждое воскресенье в ресторане «Раздолье» Афиша
Платный участок ЦКАД от М-11 до Горьковского шоссе откроется 11 ноября. Тариф — от 2,4 рублей за километр Новости
МИЭТ объявил конкурс на строительство нового общежития. Каким оно будет изнутри и снаружи — очень подробный обзор Истории
Родители собирают подписи под обращением к Путину против дистанционного обучения. Подписаться можно на площади Юности в пятницу и субботу Новости
Посиневшую воду в Ржавке откачали и забрали на исследование Новости
«Сотрудники были непреклонны». Полиция забрала человека без маски в отделение, хотя он сразу надел ее при их приближении Истории
«Делимобиль» начал предоставлять машины с детским креслом Новости
«Борьба идет не против школы, а за нее». Пять проблем дистанционного обучения в рассказах родителей Истории
На станции Крюково после реконструкции будет на одну платформу меньше Новости
Дистанционное обучение продлили ещё на две недели — до 22 ноября Новости
Река Ржавка окрасилась в синий цвет Новости
Проект рекультивации свалки в Поварово прошел экологическую экспертизу. Рядом собираются строить комплекс по переработке отходов Новости
День открытых дверей в МИЭТ — 7 ноября (онлайн) Афиша
Закрылись продуктовые шатры на Крюковском рынке. Рассказываем, куда переехали торговцы Новости
Прокат электросамокатов запустили в промзоне Алабушево Новости
МИЭТ просит у города помощи в ремонте лестницы на выходе из лесопарка Новости
Активистка из Зеленограда за один день собрала 500 тысяч на штраф за одиночный пикет Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру