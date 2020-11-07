Вчера в столице выявили 6,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это максимальный ежедневный прирост с весны. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, эти цифры вызывают тревогу, поэтому «назвать ситуацию стабильной» в мэрии сейчас не могут.

Если на прошлой неделе прирост за семь дней составлял -0,7 процента по новым случаям и 1,9 процента по госпитализациям, то за четыре дня текущей недели эти показатели выросли до 24 и 9 процентов соответственно, сказала Ракова в интервью ТАСС.

Она посоветовала «хорошо подумать, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий» и попросила родителей напомнить детям, что переход на онлайн-обучение не означает, что «стоит расхаживать по кино и магазинам».

По данным заммэра, за месяц перевода на дистанционное обучение доля заболевших учеников сократилась вдвое — с 8,9 до 4,3 процента. Это, в свою очередь, прямо влияет на уровень заболеваемости других членов семей учащихся, «родителей, бабушек и дедушек». Конкретных цифр, позволяющих понять, снизилась ли заболеваемость в этих группах, Ракова не привела.

Сейчас в больницы ежедневно поступают 1300-1400 пациентов с ковидом. Сейчас в столице развернуто больше 15 тысяч коек, из них занято около 70 процентов. По словам Раковой, в числе госпитализированных «много тех, кто занимается самолечением», и это «абсолютно неоправданно», так как у врачей уже есть большой опыт работы с коронавирусом, а все лекарства больным выдаются бесплатно.

Она также посоветовала соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра и надевать маски в людных местах.