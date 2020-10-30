Массовая вакцинация от коронавируса начнется в ноябре-декабре. Расскажите нам, если вас будут заставлять ее делать 30.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В конце ноября — начале декабря вакцины от коронавирусной инфекции станут доступными для всех желающих. В это время клинические испытания третьей фазы, где участвуют 20 тысяч добровольцев, еще не закончатся.

О начале массовой вакцинации москвичей сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24»: «Сегодня мы боремся только лекарствами и карантинными мерами. А дальше будет вакцина, благодаря которой появится достаточно большая прослойка населения, у которой будет иммунитет после вакцинации. Сегодня этот иммунитет появляется естественным путем после болезни. И конечно, это огромный риск и для населения, потому что далеко не все переносят эту болезнь бессимптомно, огромное количество людей тяжело болеет. Надеюсь, что в дальнейшем все это будет переноситься гораздо легче с учетом того, что целый ряд вакцин сегодня находится на выходе».

Первой в мире 11 августа была зарегистрирована вакцина для профилактики коронавируса. Она будет производиться на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. Тогда фармкомпании призывали Минздрав отложить регистрацию вакцины. В письме, направленном в ведомство, отмечается, что участие в испытаниях приняло менее ста человек, а третьей фазы вообще еще не было — тогда как в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах человек. На третьей же фазе собирается информация об эффективности вакцины и о ее безопасности для людей с ослабленным иммунитетом и с сопутствующими заболеваниями.

В Москве пострегистрационное клиническое исследование вакцины началось 7 сентября, оно должно длиться 180 дней — полгода. Соответственно, если массовую вакцинацию начнут в декабре, третья фаза испытаний еще не будет закончена. В Московской области делать прививки всем желающим планируют с января 2021 года.

Большинство участников опроса «Зеленоград.ру» высказались категорично против того, чтобы делать себе прививку отечественного производства.

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Вакцинация от ковида заявлена как добровольная. Перед началом третьей фазы испытаний сообщалось лишь о том, что, помимо врачей и учителей, в приоритетном порядке будут прививать полицейских, призывников и студентов, сотрудников общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты предприятий общественного питания, гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других. Такой список приведен в рекомендациях Минздрава РФ.

Расскажите нам, если вас будут заставлять делать прививку для профилактики коронавируса в обязательно порядке.

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Метки:
коронавирус, Собянин Сергей Семенович, вакцина
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