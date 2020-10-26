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В зеленоградских магазинах «Верный» сотрудникам не измеряли температуру и не дезинфицировали прилавки. Теперь их могут оштрафовать или закрыть 26.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В двух магазинах сети «Верный» в Зеленограде специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения мер по нераспространению коронавирусной инфекции. В супермаркетах сотрудникам не измеряли температуру перед началом рабочего дня и не дезинфицировали ручки дверей, прилавки, кассовые аппараты, считыватели банковских карт, поручни, перила.

Где расположены магазины-нарушители, неизвестно, в Зеленограде их восемь. В сети супермаркетов и в местном отделении Роспотребнадзора «Зеленоград.ру» не смогли оперативно назвать адреса магазинов и уточнить, будут ли они закрыты.

В сообщении Роспотребнадзора сказано, что на магазины составили протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Эти материалы будут направлены в суд. Санкции статьи предусматривают штрафа на должностных лиц до 150 тысяч рублей, на юридических лиц — штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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Метки:
магазины, коронавирус, роспотребнадзор, магазин верный
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Обсуждение
Иван Баринов
6 часов назад
святые люди в святой магазинной сети
Александр Эрлих
5 часов назад
святые люди в святой магазинной сети
"Штрафуйте всех, Господь узнает своих", - говорит на это Роспотребнадзор, цитируя Амальрика :)
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