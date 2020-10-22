«Почему они требуют надевать маски, хотя сами без них?» — письмо в редакцию. Кассиры «Дикси» 12-го микрорайона не соблюдают правила 22.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Ситуация «наоборот» сложилась в сетевом магазине «Дикси» в 12-м микрорайоне. В то время как в остальных супермаркетах отказываются обслуживать покупателей без масок, здесь сами сотрудники не соблюдают масочно-перчаточный режим, рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница.

— Безусловно, мне очень удобно идти в магазин, который находится ближе остальных, — это «Дикси». Но я не понимаю, почему со всеми требованиями Роспотребнадзора и указами по предотвращению распространения этой заразы [коронавируса] кассиры работают со спущенными масками и в одной перчатке? Я тоже работаю в такой сфере и требования знаю. Вопрос: в чём их привилегия? Почему они требуют надевать маски, хотя, можно сказать, сами без них? Ни один сотрудник не одет по «дресс-коду», ни у кого нет бейджика, старший кассир вообще в рейтузах и свитере, при входе нет дезинфицирующих средств, масок и перчаток. Сделав замечание, в ответ я получила столько «г…» — аж дар речи потеряла. И ведь они так работают с первых дней пандемии. Два раза на горячую линию звонила, и в ответ надо мной просто рассмеялись.

По наблюдениям корреспондентов «Зеленоград.ру», во многих городских магазинах, включая «Дикси», с наступлением второй волны ограничений правила обслуживания даже ужесточились (по сравнению с первой). Представители Роспотребнадзора и правоохранительных органов стали чаще навещать продуктовые супермаркеты, грозя штрафами как за посетителей без масок, так и за кассиров без масок и перчаток. Во многих магазинах сотрудники при входе просят надеть маску, а на кассе отказываются обслуживать.

При этом и самим сотрудникам тяжело. Кассиры поголовно жалуются на невозможность постоянно работать в перчатках — в основном латексных: элементарно к ним прилипают чеки, пакеты, купюры — но альтернативы нет. Матерчатые — быстро загрязняются, «парикмахерские» (которые используют при покраске волос, например) — «не по регламенту», рассказывают кассиры. Постоянно быть в масках — тяжело, но терпят.

Расскажите или напишите в комментариях, как в вашем магазине обстоят дела с масками и перчатками у персонала. Присылайте фотографии.

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Метки:
коронавирус, карантин, эпидемия, микрорайон 12
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