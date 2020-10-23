Поездки по фиолетовой ветке метро вне часа пик станут вдвое дешевле со 2 ноября 23.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Со 2 ноября по 2 июля поездки по фиолетовой ветке метро, куда на станциях Тушинская и Сходненская пересаживаются зеленоградцы с 400-го автобуса, станут в два раза дешевле, если ездить вне часа пик: с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Акция будет действовать и на билет «Единый».

Об этом сообщил Сергей Собянин. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской линии в указанные промежутки времени. Цель эксперимента — снизить нагрузку на метро в час пик и позволить пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

Скидка предоставляется только для поездок в рабочие дни. По билету «Кошелек» карты «Тройка» сразу спишется 20 рублей вместо 40. По билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному «Единому» на карте «Тройка» компенсация будет начисляться на «Кошелек» раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта. Эти начисления нужно записать «Удаленным пополнением» на желтом терминале.

По банковской карте спишется 22 рубля вместо 44, а для владельцев карты «Мир» проезд будет дешевле еще на 10 рублей. Скидка не распространяется на бумажные билеты «Единый» и на льготные проездные билеты.

Зачем это нужно

Цель акции — снижение загрузки вагонов в утренние часы на семь процентов. Фиолетовая ветка метро считается самой загруженной в Москве, поэтому начать решили с нее, также в акции участвует розовая линия.

В июле 2020 года департамент транспорта Москвы начал эксперимент по распределению потока людей в общественном транспорте, чтобы разгрузить дороги и минимизировать риск новой вспышки коронавируса. Нововведения были нужны, так как после снятия основных ограничений в мэрии заметили, что все больше людей стали пересаживаться с общественного транспорта на личный. Это может перегрузить дороги и навредить экологии. Поэтому чиновники призывают не использовать машины для коротких поездок, сделать плавающее время начала рабочего дня и намерены снизить стоимость проезда вне часов пик.

Читатели «Зеленоград.ру» скептически отнеслись к этим предложениям. В комментариях один из пользователей отметил, что это приведёт к перетеканию пика на другую точку. Больше 50 процентов читателей указали в опросе, что не будут ездить на работу вне часа пик, даже если проезд в этом время станет дешевле. Согласны на такие изменения около 30 процентов проголосовавших.

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Метки:
общественный транспорт, коронавирус, скидки
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