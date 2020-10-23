Со 2 ноября по 2 июля поездки по фиолетовой ветке метро, куда на станциях Тушинская и Сходненская пересаживаются зеленоградцы с 400-го автобуса, станут в два раза дешевле, если ездить вне часа пик: с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Акция будет действовать и на билет «Единый».

Об этом сообщил Сергей Собянин. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской линии в указанные промежутки времени. Цель эксперимента — снизить нагрузку на метро в час пик и позволить пассажирам соблюдать социальную дистанцию.

Скидка предоставляется только для поездок в рабочие дни. По билету «Кошелек» карты «Тройка» сразу спишется 20 рублей вместо 40. По билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному «Единому» на карте «Тройка» компенсация будет начисляться на «Кошелек» раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта. Эти начисления нужно записать «Удаленным пополнением» на желтом терминале.

По банковской карте спишется 22 рубля вместо 44, а для владельцев карты «Мир» проезд будет дешевле еще на 10 рублей. Скидка не распространяется на бумажные билеты «Единый» и на льготные проездные билеты.