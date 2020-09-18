Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга»: свою машину можно будет сдавать в аренду в то время, пока вы ей не пользуетесь. Предполагается, что владельцам это принесет деньги, а городу — разгруженные дороги.
Ссылаясь на некую статистику, дептранс утверждает, что более 90% времени личный автомобиль проводит без движения (поэтому времени для сдачи в аренду достаточно). Поиск по открытым источникам приводит к публикации 2019 года, основанной на сборе данных 2012 года британской благотворительной организацией для исследования о парковочном пространстве в Англии.
Для «Народного каршеринга» разработают специальное приложение, которое будет собственностью правительства Москвы. В дептрансе отмечают, что будут «внимательно смотреть профили пользователей»: проверять наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. «Мало того, вы, как собственник машины, сами сможете определить — кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее».
Как именно ведомство видит реализацию этой идеи с технической стороны, как машины будут контролироваться через приложение и обязательно ли будет ставить авто на то же место, откуда ее взяли, пока неясно. Также неизвестно, предоставят ли таким машинам те же льготы для парковки, что и автомобилям официальных сервисов каршеринга.
Как пишет vc.ru, создать «народный каршеринг» Сергей Собянин предлагал еще в 2018 году. В октябре 2019 года сервис каршеринга YouDrive разрешил частным лицам сдавать свои машины в аренду. Сервис обещал до 25 тысяч рублей в месяц и скидку в 33% на каршеринг. С момента запуска программы компания поставила около 400 машин от физлиц. В России есть и другие сервисы, которые позволяют владельцам автомобилей сдавать машины в аренду: например, Rent-a-Ride и Darenta.
Департамент транспорта Москвы в июле 2020 года начал эксперимент по распределению потока людей в общественном транспорте, чтобы разгрузить дороги и минимизировать риск новой вспышки коронавируса. Так, на Таганско-Краснопресненской линии метро, куда на станциях Тушинская и Сходненская пересаживаются зеленоградцы с 400-го автобуса, снизят тарифы на проезд вне часа пик. Скидки предоставляют с сентября в течение 8-10 месяцев.
Эти нововведения нужны, так как после снятия основных ограничений в мэрии заметили, что все больше людей стали пересаживаться с общественного транспорта на личный. Это может перегрузить дороги и навредить экологии. Поэтому чиновники призывают не использовать машины для коротких поездок, сделать плавающее время начала рабочего дня и намерены снизить стоимость проезда вне часов пик.