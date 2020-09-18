Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга»: свою машину можно будет сдавать в аренду в то время, пока вы ей не пользуетесь. Предполагается, что владельцам это принесет деньги, а городу — разгруженные дороги.

Ссылаясь на некую статистику, дептранс утверждает, что более 90% времени личный автомобиль проводит без движения (поэтому времени для сдачи в аренду достаточно). Поиск по открытым источникам приводит к публикации 2019 года, основанной на сборе данных 2012 года британской благотворительной организацией для исследования о парковочном пространстве в Англии.

Для «Народного каршеринга» разработают специальное приложение, которое будет собственностью правительства Москвы. В дептрансе отмечают, что будут «внимательно смотреть профили пользователей»: проверять наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. «Мало того, вы, как собственник машины, сами сможете определить — кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее».

Как именно ведомство видит реализацию этой идеи с технической стороны, как машины будут контролироваться через приложение и обязательно ли будет ставить авто на то же место, откуда ее взяли, пока неясно. Также неизвестно, предоставят ли таким машинам те же льготы для парковки, что и автомобилям официальных сервисов каршеринга.

Как пишет vc.ru, создать «народный каршеринг» Сергей Собянин предлагал еще в 2018 году. В октябре 2019 года сервис каршеринга YouDrive разрешил частным лицам сдавать свои машины в аренду. Сервис обещал до 25 тысяч рублей в месяц и скидку в 33% на каршеринг. С момента запуска программы компания поставила около 400 машин от физлиц. В России есть и другие сервисы, которые позволяют владельцам автомобилей сдавать машины в аренду: например, Rent-a-Ride и Darenta.