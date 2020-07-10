Департамент транспорта Москвы начал эксперимент по распределению потока людей в общественном транспорте, чтобы разгрузить дороги и минимизировать риск новой вспышки коронавируса. На Таганско-Краснопресненской линии метро, куда на станциях Тушинская и Сходненская пересаживаются зеленоградцы с 400-го автобуса, снизят тарифы на проезд вне часа пик. Скидки будут предоставлять с сентября в течение 8-10 месяцев.

Эта линия метро считается самой загруженной в Москве, поэтому начать решили с нее. Каков будет размер скидки, пока точно неясно: в дептрансе рассматривают варианты 30 процентов и 50 процентов. «Выбор удобного времени для поездок остаётся за пассажирами. К тому же, более низкая цена — очень распространенный мировой опыт: например, в Сингапуре поездки вне часов пик тоже дешевле. А в Лондоне и Франкфурте-на-Майне — пользоваться метро в час пик дороже», — уточнил глава ведомства Максим Ликсутов.

Как будут предоставляться скидки пассажирам с безлимитными проездными или проездными на конкретное число поездок, не уточняется.

Эти нововведения нужны, так как после снятия основных ограничений в мэрии заметили, что все больше людей стали пересаживаться с общественного транспорта на личный. Это может перегрузить дороги и навредить экологии. Поэтому чиновники призывают не использовать машины для коротких поездок, сделать плавающее время начала рабочего дня и намерены снизить стоимость проезда вне часов пик.

Читатели «Зеленоград.ру» скептически отнеслись к этим предложениям. В комментариях один из пользователей отметил, что эта инициатива приведёт к перетеканию пика на другую точку пика: «К тому же может появиться ещё большее скопление людей в точке перехода на более дорогой тариф, когда толпа людей будет пытаться успеть до точки Х (перехода на дорогой тариф). Как результат — толпы пихающихся и бегущих сломя голову, чтобы сэкономить пару рублей. Также провальная идея распределить время прихода на работу, так как всё равно все выберут точку наивысшей активности и всё равно все будут приходить в одно время, как например было после перехода чиновников на работу с 8 часов (ранее с 9) для аналогичного регулирования (сгладить час пик и размазать пассажиров), как результат — просто весь пик перетёк на другую точку».

Больше 50 процентов читателей указали в опросе, что не будут ездить на работу вне часа пик, даже если проезд в этом время станет дешевле. Согласны на такие изменения около 30 процентов проголосовавших.