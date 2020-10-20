Чуть больше половины участников опроса выбрали название «Грачёвская» для существующей пригородной станции Ховрино Ленинградского направления. А название «Ховрино» отдали строящейся станции — теперь она будет между Грачёвской и Левобережной. Когда начнут менять указатели и расписание, неизвестно.
Предлагалось также переименовать станцию Ховрино в Староховрино, но 57% выбрали второй вариант, сообщает столичный департамент транспорта. Дептранс был инициатором опроса, который понадобился, «чтобы не было путаницы».
Вопрос со строящейся Ховрино-2 уже был решён — ей отдали название Ховрино, поскольку здесь будет транспортный хаб с пересадкой на одноименную станцию метро и автобусы. Как правило, станции метро и МЦД, входящие в один ТПУ, называются одинаково. Станции переименовывают с прошлого года.
Название Грачёвская связано с одноименным парком и усадьбой, расположенными рядом со станцией. Платформа Ховрино, ныне Грачёвская, была открыта в 1870 году. Теперь предстоит сменить вывески и название станции на схемах и электронных табло.
Большинство (39%) участников опроса «Зеленоград.ру» высказались за то, чтобы не трогать станцию Ховрино — то есть, оставить старое название. 33% проголосовали за Староховрино.
Станцию Ховрино-2, которая теперь называется просто Ховрино, планируют открыть в конце этого года. Надземного или подземного перехода между платформой и метро не предусмотрено, пассажирам надо будет пройтись по улице. Если связь пригородной станции с метро будет удобной, то для пассажиров из Зеленограда эта пересадка с электрички на метро станет первой на участке Крюково — Москва.
С 1870 была Ховрино, а теперь нате вам - Грачёвская...А с учётом того, что у нас "Ё" частенько пишут как "Е", то станция станет "Грачевская"
Пример: "Планерная" (теперь "Молжаниново"), а ведь изначально название было "Планёрная". Однако на табличках и в расписании перестали ставить точки над "е" и название приобрело другое звучание.
Так же будет и с "Грачёвской"
Сочувствую тем, кто ежедневно ездил от Ховрино - к Ховрино. Им будет трудно привыкать