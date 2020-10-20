Предлагалось также переименовать станцию Ховрино в Староховрино, но 57% выбрали второй вариант, сообщает столичный департамент транспорта. Дептранс был инициатором опроса, который понадобился, «чтобы не было путаницы».

Вопрос со строящейся Ховрино-2 уже был решён — ей отдали название Ховрино, поскольку здесь будет транспортный хаб с пересадкой на одноименную станцию метро и автобусы. Как правило, станции метро и МЦД, входящие в один ТПУ, называются одинаково. Станции переименовывают с прошлого года.