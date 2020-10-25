Рабочий демонстративно выбросил мусор из контейнера на дорогу. Почему коммунальщики считают, что это нормально 25.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В ЖК «Зеленоград-сити» в третьем микрорайоне строительного мусора много — здесь продолжаются ремонты. Жители сняли на видео процесс перед вывозом бункера с такими отходами: водитель выкидывает прямо на дорогу большие пакеты с мусором, строительные отходы, вскрытые мешки со штукатуркой — порошок вываливается на асфальт.

vk/ЖК Зеленоград Сити — Соседи

Это проблема постоянная, и управляющая компания (УК) никаких действий — заказать контейнер побольше или поставить два, например, — не предпринимает, пишут жители. После того, как видео разошлось по чатам, УК «ЗеленоградСити Комфорт» (управляет домами в новом ЖК) прокомментировала: «По закону оператор не может перевозить контейнер, где мусор находится выше уровня борта контейнера, вследствие чего не может быть надежно закреплен сеткой. Сотрудник компании по вывозу мусора действовал в рамках установленных норм». УК отметила, что выкинутый на асфальт строительный мусор дворники «сразу же переместили в свободный контейнер».

Тем не менее, такое демонстративное разбрасывание мусора работником коммунальной службы выглядит хамским. Дворников рядом с бункером — чтобы действительно сразу же переложили лишний мусор в контейнер, — не видно.

Более того, на водителе, раскидывающем мусор, рабочая одежда с логотипом «МСК-НТ», но, как выяснилось, к этой мусоровывозящей компании он отношения не имеет, а работает в зеленоградском «Жилищнике». Видимо, кто-то из жильцов заказал бункер к подъезду для вывоза мусора. «Это наш бывший сотрудник, — сообщили „Зеленоград.ру“ в „МСК-НТ“. — Машина не наша, бункер не наш, водитель продолжает носить нашу форму».

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Метки:
микрорайон 3, вывоз и утилизация мусора, жк «зеленоград-сити»
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