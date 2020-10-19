Как меняют бункеры, когда они заполняются мусором

Бункеры стоят или на одной площадке со стандартными мусорными баками, или на отдельной. В любом случае они должны быть огорожены с трех сторон. Туда выбрасывают старую мебель, стройматериалы, крупную упаковку и прочее, не вмещающееся в обычный бак, — его называют крупногабаритным мусором, или КГМ.

Мусоровоз привозит пустой бункер, ставит рядом с полным на свободное место на контейнерной площадке, затем забирает полный в машину, а пустой передвигает на его место. Сначала увозить полный бункер, а потом привозить пустой — тоже можно, но обычно не практикуется, поскольку две поездки для мусоровывозящей компании стоят дороже, чем одна.

Тем не менее бывает, что полный контейнер увозят, а новый не ставят, и на площадке для крупногабаритного мусора бункера какое-то время вообще нет. Это допускается, но недолго, часа на полтора-два. В отдельных случаях и четыре часа — это прописано в договорах между управляющими и мусоровывозящими компаниями.