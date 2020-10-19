Контейнер для крупного мусора стоит прямо на дороге. Почему его так поставили и что с этим делать? 19.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Бункеры, куда выбрасывают крупногабаритный мусор, иногда вылезают за пределы контейнерной площадки, стоят углом на проезжей части и мешают машинам и пешеходам. Почему это происходит и как с этим бороться.

Как меняют бункеры, когда они заполняются мусором

Бункеры стоят или на одной площадке со стандартными мусорными баками, или на отдельной. В любом случае они должны быть огорожены с трех сторон. Туда выбрасывают старую мебель, стройматериалы, крупную упаковку и прочее, не вмещающееся в обычный бак, — его называют крупногабаритным мусором, или КГМ.

Мусоровоз привозит пустой бункер, ставит рядом с полным на свободное место на контейнерной площадке, затем забирает полный в машину, а пустой передвигает на его место. Сначала увозить полный бункер, а потом привозить пустой — тоже можно, но обычно не практикуется, поскольку две поездки для мусоровывозящей компании стоят дороже, чем одна.

Тем не менее бывает, что полный контейнер увозят, а новый не ставят, и на площадке для крупногабаритного мусора бункера какое-то время вообще нет. Это допускается, но недолго, часа на полтора-два. В отдельных случаях и четыре часа — это прописано в договорах между управляющими и мусоровывозящими компаниями.

Почему контейнеры ставят криво

Мусорщики объясняют, что поставить контейнер правильно мешают припаркованные машины — негде развернуться. Площадки для КГМ бывают разные, меньшей и большей площади, иногда просто места не хватает — пустой бункер ставят возле площадки, потом передвигают на место полного, который подняли в машину.

Но ставить бункер не на место — это неправильно, прокомментировали в компании «МСК-НТ», заверив, что следят за этим. За нарушения предусмотрены взыскания с водителей мусоровозов.

«Управляющая компания в подобных случаях звонила в мусоровывозящую и просила (иногда на повышенных тонах), чтобы водитель вернулся и поставил бункер как положено — рассказала „Зеленоград.ру“ бывший диспетчер компании „Хартия“ Елена (организация вывозит мусор в двух московских округах). — Если это был косяк водителя — он возвращался и ставил по правилам. Если же были мешающие обстоятельства, водитель должен был сфотографировать контейнерную площадку и территорию возле неё — доказать, что иначе поставить не мог. Тогда либо управляющая компания делала дополнительную заявку, либо уже в следующий раз водитель ставил бункер правильно».

Что делать, если контейнер мешает

Если мусорные бункеры стоят на дороге, лучше всего сообщить в управляющую компанию или префектуру — это можно сделать по телефону единой диспетчерской 8-495-539-53-53. Это может быть самым быстрым способом исправить проблему.

Другой способ — написать на портал «Наш город», приложив фото. Писать надо в раздел «Дворовые территории — Уборка — Размещение мусорных контейнеров с нарушением норм».

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Метки:
вывоз и утилизация мусора
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