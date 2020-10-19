Если система регистрации для входа в ночные клубы будет успешной, ее могут распространить на салоны красоты и рестораны, а также магазины непродовольственных товаров. Этот вариант называют альтернативой полному закрытию всех заведений столицы.

О таком сценарии рассказал руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. По его словам, мэрия уже начала проговаривать с бизнесом возможность введения чекинов. Немерюк назвал такой вариант «гуманной», так как благодаря идентификации люди смогут определить, угрожает их жизни что-то или нет, и быстрее начать лечение, если вдруг они тоже заразились.

Сергей Собянин обозначил, что крайними мерами в борьбе с распространением коронавируса будет введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Мэр назвал эти меры «абсолютно неприемлемыми и невозможными»: оптимальной стратегией он считает нахождение среднего пути между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. «Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса», — написал Собянин.

Мэр также предупредил, что с этой недели мэрия начнет проверять, как бизнес отчитывается о сотрудниках на удаленке и действительно ли они работают из дома.