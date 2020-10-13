1
В парке «Ровесник», на Каштановой аллее и около пасеки высадили молодые деревья 13.10.2020 ZELENOGRAD.RU

По программе «Наше дерево» в Зеленограде в начале октября должны были высадить 153 саженца. Из них 34 ивы посадили в парке «Ровесник» в пятом микрорайоне, 47 лип — на Каштановой аллее в седьмом микрорайоне, еще одним участком стала территория рядом с пасекой в 11 микрорайоне.

Получить точный список адресов и видов посаженных деревьев не удалось: субподрядчик «Элитзеленстрой» не очень хорошо ориентировался на местности, а в департаменте природопользования не ответили на звонки и письма. В службе технической поддержки программы «Наше дерево» «Зеленоград.ру» сообщили, что чиновники запрашивали у них требуемую информацию, однако до редакции она так и не дошла.

Обновление. После публикации новости в департаменте сообщили, что около пасеки высадили 72 липы, и уточнили количество деревьев на Каштановой аллее и в парке «Ровесник».

Читайте также
«Никто больше нашего не заинтересован, чтобы деревца прижились». Как в зеленоградском лесопарке сажают тысячу новых деревьев
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
каштановая аллея, пасека
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
7 часов назад
Ну это круто, молодцы. Хотя вокруг пасеки лес, а, например, на Сосновой со стороны 7 микрорайона засохла когда-то существовавшая там хорошая аллея, жалко...
По поводу Департамента, интересные примеры коллективного общения видела в группе в фб "За траву! Против антиозеленителей" - видно, что люди постоянно пытаются достучаться. Обсуждают и сами дают информацию о нарушениях, об опыте обращений, вопросы, ссылки, ликбез (а то наслушаются некоторые и начинают транслировать хрень о жизненной необходимости еженедельных покосов, о смертоносной плесени в опавшей листве и какой-нибудь пользе кронирования тополей до состояния столба, хотя это всё даже не по правилам), казалось бы, мониторь - не хочу. Когда представители департамента появлялись в обсуждениях, которые я читала, ни до чего конкретного договориться не удалось, большинство комментариев без ответа.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Подземный переход между электричками и станцией метро «Комсомольская» планируют открыть в конце февраля Новости
Шатры на крюковском рынке снесут до конца года, чтобы освободить место для строительства МЦД Новости
В нескольких поликлиниках отменили онлайн-запись, чтобы сократить число посетителей. Это привело к огромным живым очередям Новости
Здание продуктовой ярмарки в третьем микрорайоне построят за два-три месяца и могут открыть уже в декабре Новости
Преподаватель зеленоградского вуза Валерий Плис получил правительственную премию Новости
В парке «Ровесник», на Каштановой аллее и около пасеки высадили молодые деревья Новости
Светофор на смертельной «зебре» через Георгиевский проспект обещают установить в течение месяца Новости
Суд отказался отменить итоги государственной экспертизы по комплексу переработки отходов рядом с Поварово Новости
Центр социальной защиты в недостроенном «аквапарке» откроют в конце 2021 года. Стало известно, что там будет Новости
Устройство дополнительной «зебры» от площади Юности к 1 микрорайону перенесли на 2021 год Новости
Началось проектирование тоннеля под железной дорогой в Алабушево. Оно займет до двух лет Новости
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» (онлайн) Афиша
Принимать банковские карты в киосках «Мосгортранса» начнут с января. Если снова что-нибудь не помешает Новости
«Попрут все с электрички — по пути же». Часть жителей Крюково недовольны переездом МФЦ к станции. Но чиновники так и хотели Истории
В новый детский сад в 17 микрорайоне начали принимать детей Новости
«Совет отцов» Зеленограда проверил опасные места в 3 микрорайоне и нашел открытые люки и неогороженные ямы. В префектуре сказали, что все было нормально, пока не пришли активисты Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру