По программе «Наше дерево» в Зеленограде в начале октября должны были высадить 153 саженца. Из них 34 ивы посадили в парке «Ровесник» в пятом микрорайоне, 47 лип — на Каштановой аллее в седьмом микрорайоне, еще одним участком стала территория рядом с пасекой в 11 микрорайоне.
Получить точный список адресов и видов посаженных деревьев не удалось: субподрядчик «Элитзеленстрой» не очень хорошо ориентировался на местности, а в департаменте природопользования не ответили на звонки и письма. В службе технической поддержки программы «Наше дерево» «Зеленоград.ру» сообщили, что чиновники запрашивали у них требуемую информацию, однако до редакции она так и не дошла.
Обновление. После публикации новости в департаменте сообщили, что около пасеки высадили 72 липы, и уточнили количество деревьев на Каштановой аллее и в парке «Ровесник».
По поводу Департамента, интересные примеры коллективного общения видела в группе в фб "За траву! Против антиозеленителей" - видно, что люди постоянно пытаются достучаться. Обсуждают и сами дают информацию о нарушениях, об опыте обращений, вопросы, ссылки, ликбез (а то наслушаются некоторые и начинают транслировать хрень о жизненной необходимости еженедельных покосов, о смертоносной плесени в опавшей листве и какой-нибудь пользе кронирования тополей до состояния столба, хотя это всё даже не по правилам), казалось бы, мониторь - не хочу. Когда представители департамента появлялись в обсуждениях, которые я читала, ни до чего конкретного договориться не удалось, большинство комментариев без ответа.