Получить точный список адресов и видов посаженных деревьев не удалось: субподрядчик «Элитзеленстрой» не очень хорошо ориентировался на местности, а в департаменте природопользования не ответили на звонки и письма. В службе технической поддержки программы «Наше дерево» «Зеленоград.ру» сообщили, что чиновники запрашивали у них требуемую информацию, однако до редакции она так и не дошла.

Обновление. После публикации новости в департаменте сообщили, что около пасеки высадили 72 липы, и уточнили количество деревьев на Каштановой аллее и в парке «Ровесник».