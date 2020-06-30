Скоро в лесопарке к востоку от 6-го микрорайона, на пострадавшем от короеда участке, появится более тысячи новых деревьев — берёз, клёнов, лип, дубов. Многие горожане уже заметили саженцы и даже встревожились по поводу их возможного засыхания. Корреспондент «Зеленоград.ру» Анна Астахова рассказывает, кто и как сажает лес и почему тревожиться за молодые деревца не надо.
В субботу вечером 20 июня отдыхавшие на Черном озере горожане могли наблюдать такую картину: на аллее Лесные пруды остановился лесовоз с рядами наклонно уложенных на длинной платформе саженцами берез.
Началась его разгрузка. С помощью маленького трактора саженцы по одному перевозили на автомобиль с платформой поменьше. На вопросы любопытных прохожих, где будут сажать деревья, рабочие, махнув рукой в сторону лесопарка, расположенного между 6 ,7 микрорайонами и МЖК, отвечали с акцентом: «В лесе, в лесе!»
Разгрузка продолжалась и в воскресенье.
Десятки саженцев складировали на небольшом пятачке в лесопарке, у перекрестка асфальтированных дорожек.
Прошла неделя. Все это время березки стояли там же на виду, привлекая внимание гуляющих. Одни фотографировались возле них, другие беспокоились, видя как желтеет и опадает листва: засыхают деревца, гибнут! Почему их не сажают? Зачем привезли и бросили тут на жаре? Кто за это безобразие ответит?
Тем временем в глубине леса гудели моторы, сновала техника, мелькали рабочие. Возле других дорожек появились кучи свежей земли и саженцы клёнов — потом исчезли. Складированные саженцы березок — их видимо больше всего привезли, попадались на глаза прохожим то там, то сям.
Вдоль грунтовок, уводящих вглубь лесопарка, появились выкопанные экскаватором ямы.
В минувшее воскресенье днем берёзками, желтевшими на солнцепеке, наконец занялись рабочие. Пристроив по два деревца впереди кабины маленького трактора, их увозили вглубь леса на посадку. Но не слишком ли поздно? Приживутся ли они после недельной «засухи»?
«Приживутся!» — убежденно отвечает бригадир, он же начальник участка компании «Эконтстрой», выполняющей работы. По его словам, берёзки, за которые переживают зеленоградцы, а также другие привезенные деревья: клены, липы, дубы — вот уже полгода находятся в «выкопанном» состоянии. И это нормально.
Саженцы, которые вот-вот обретут новое «место прописки» в зеленоградском лесопарке, были взяты полгода назад в декабре 2019-го в питомнике Московской области Одинцовского района, близ деревни Большие Вязёмы. Деревья выкопали и упаковали, как и положено, в период зимнего покоя и доставили на базу в селе Беседа Ленинского района. В другое время (например, сейчас, когда у них период активного роста) выкапывать и пересаживать деревья нельзя — ни один питомник их не даст.
На базе деревца поместили во влажные опилки — там они провели зиму, а весной должны были «переселиться» в лес, но вмешался коронавирус. Там, на базе — молодые деревья в свой срок выпустили лист — как раз тот, что они сейчас частично теряют.
То, что лист опадает — не страшно, объясняет бригадир, так деревцу даже легче будет прижиться, поскольку сразу после пересадки ему будет не до листвы — нужно отрастить корни, укрепиться в земле. А листва — только лишняя нагрузка, она парусит от ветра, из-за неё дереву труднее сохранить правильное вертикальное положение ствола.
Саженцы не просто засунут в эти глинистые ямы и бросят на произвол судьбы — кучи плодородной земли повсюду в лесу — это для них. В ямы насыпают землю, потом опускают саженец, сверху посыпают «Корневином» для стимуляции роста корней, засыпают землей и поливают, чтобы удобрение всосалось. Затем стволы на метр от земли обертывают мешковиной (чтоб не повредить кору) и закрепляют веревками на колышках в вертикальном положении.
Сажают деревья на расстоянии четыре метра, чтобы было достаточно места для корней и кроны. Когда к вечеру температура воздуха снижается до 20-22 градусов, все новые посадки в сухую погоду поливают.
После того, как деревья посадят, за ними будут ухаживать в течение года, повторяя уходовый цикл четыре раза в год. Уход включает в себя прополку, рыхление, полив, опрыскивание от вредителей. Все эти работы будет выполнять та же фирма «Эконтстрой» — благополучие посаженных деревьев целиком и полностью — её ответственность.
«Поверьте, никто больше нашего не заинтересован в том, чтобы деревца прижились на новом месте, — говорит бригадир. — Ведь если они не приживутся, восстанавливать их нам придётся за счёт компании».
Сдавать работу полагается только через год. Специалисты из отдела экологического контроля осматривают молодые деревья, оценивают их состояние и выносят решение.
В текущем сезоне компания «Эконтстрой» высадит на этом участке, пострадавшем десять лет назад от короеда, 1080 деревьев: берёз, клёнов, лип, дубов.
Сейчас высаживают только первые 300 деревьев, позже привезут ещё почти 800. По словам бригадира, посадки продлятся примерно до 10 декабря. Само собой, при производстве этих работ не обойтись без техники.
При этом неизбежно мнется трава, повреждаются асфальт и газоны (например, тот, где складировали березы), углубляются выбоины на грунтовках. Все эти повреждения «Эконтстрой» по окончании работ обязуется восстановить.