Как лес путешествует

«Приживутся!» — убежденно отвечает бригадир, он же начальник участка компании «Эконтстрой», выполняющей работы. По его словам, берёзки, за которые переживают зеленоградцы, а также другие привезенные деревья: клены, липы, дубы — вот уже полгода находятся в «выкопанном» состоянии. И это нормально.

Саженцы, которые вот-вот обретут новое «место прописки» в зеленоградском лесопарке, были взяты полгода назад в декабре 2019-го в питомнике Московской области Одинцовского района, близ деревни Большие Вязёмы. Деревья выкопали и упаковали, как и положено, в период зимнего покоя и доставили на базу в селе Беседа Ленинского района. В другое время (например, сейчас, когда у них период активного роста) выкапывать и пересаживать деревья нельзя — ни один питомник их не даст.