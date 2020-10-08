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Затапливаемую парковку в 11 микрорайоне поднимут до конца октября 08.10.2020 ZELENOGRAD.RU

После запроса «Зеленоград.ру» инженерная служба района Силина проверила парковку у корпуса 1114, которую, как сообщили наши читатели, затапливает даже в небольшой дождь. В «Жилищнике» заявили, что рабочие поднимут уровень асфальта на парковке, дефект обещают устранить до 30 октября.

В середине сентября об этой проблеме сообщила местная жительница: «Вот так выглядит парковка перед корпусом 1114 в небольшой дождь. По одной стороне всегда сухо, по другой стоит вода по щиколотку. При затяжных дождях там не паркуются». По ее словам, это становится дополнительным неудобством в и без того тесных районах. Лужи стали появляться после укладки нового асфальта и замены бордюров в прошлом году. Жители ждали, что стоки для воды сделают после укладки бордюрного камня, однако пока ситуация не меняется.

«Зеленоград.ру» пришлось отправить два запроса, чтобы получить полноценный ответ. В «Жилищнике» рассказали, что асфальт на парковке меняли в 2019 году рабочие ГБУ «Автомобильные дороги». Работы были приняты без замечаний, сразу после сдачи объекта, по данным коммунальщиков, жалоб на подтопление не поступало.

Причиной подтопления, предположили в «Жилищнике», могли стать эксплуатационные дефекты: они возникают во время использования дорожного полотна и являются результатом «естественного старения покрытия, износа, влияния погодных и климатических условий, воздействия транспортных нагрузок».

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Метки:
озеленение и благоустройство, ремонт и строительство дорог, парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 11, водители, ГБУ "Жилищник Зеленоград"
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