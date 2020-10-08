После запроса «Зеленоград.ру» инженерная служба района Силина проверила парковку у корпуса 1114, которую, как сообщили наши читатели, затапливает даже в небольшой дождь. В «Жилищнике» заявили, что рабочие поднимут уровень асфальта на парковке, дефект обещают устранить до 30 октября.

В середине сентября об этой проблеме сообщила местная жительница: «Вот так выглядит парковка перед корпусом 1114 в небольшой дождь. По одной стороне всегда сухо, по другой стоит вода по щиколотку. При затяжных дождях там не паркуются». По ее словам, это становится дополнительным неудобством в и без того тесных районах. Лужи стали появляться после укладки нового асфальта и замены бордюров в прошлом году. Жители ждали, что стоки для воды сделают после укладки бордюрного камня, однако пока ситуация не меняется.