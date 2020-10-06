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Действие льготных проездных для школьников и пожилых остановят с 9 октября 06.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Сергей Собянин подписал указ с новыми ограничения из-за роста числа заболевших ковидом. Школьникам и пожилым людям с 9 октября приостановят льготный проезд в общественном транспорте: ученикам до конца каникул, пенсионерам — до 28 октября.

Оперштаб Москвы объяснил ужесточение контроля тем, что «ситуация с коронавирусом становится сложнее и драматичнее». По его данным, внесенные за проезд деньги перенесут на более поздний срок.

В новом указе также прописано, как именно все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе сотрудников на дистанционку. В форме нужно указать данные о компании и отдельно заполнить таблицу на каждого работника, подлежащего такому переводу: номер телефона, номер машины, номера карт «Тройка» и «Стрелка», номер социальной карты и месячного проездного билета. Непредставление или неполное предоставление этих сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности — 30-50 или 100-300 тысяч рублей (по ст. 20.6.1 КоАП РФ).

На удаленку должны отправить не менее 30 процентов работников, а также всех работников старше 65 лет и всех, кто имеет заболевания из перечня департамента здравоохранения (в списке более 400 заболеваний). Каким образом работодатель должен узнать о хронических заболеваниях сотрудника и как быть с врачебной тайной, не уточняется.

Сейчас школьники отправлены на каникулы до 18 октября, пожилые — на самоизоляцию до 28 октября (ее называют «домашним режимом»). По данным на утро 6 октября, в Москве за сутки стало на 4 тысячи больных больше, выздоровело 1156 человек, умерло 31. Число активно болеющих — 51 тысяча человек.

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Метки:
общественный транспорт, коронавирус, льготы, самоизоляция
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Торопов
Вчера, 15:07
Беспредел "заботливых" чиновников-лицемеров опять набирает обороты, тюрьма по ним плачет.
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