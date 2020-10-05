Департамент транспорта согласовал схему изменения маршрута автобуса 32, который связывает «старый» город с «новым» — он будет заходить в 17-й микрорайон. Впрочем, когда это произойдет, пока уточняется. Раньше, летом, в новый зеленоградский микрорайон уже запустили автобусы 22 и 400 Т.

Этот автобусный маршрут станет единственным, связывающим напрямую 17-й микрорайон с Солнечной аллеей и Центральным проспектом. Сейчас это возможно только с пересадкой, или довольно долгим пешим путем — с переходом Георгиевского проспекта, чтобы сесть в автобус на остановке «16 микрорайон».

О решении изменить маршрут 32 автобуса упоминается в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения. Автобус 32 ходит от «Северной» до 16-го микрорайона по Центральному проспекту, Солнечной аллее, затем через «старый» мост сворачивает на Георгиевский проспект, проезжает вдоль 20-го микрорайона и объезжает 16-й. В обратном направлении автобус идет в «старый» город через «новый» мост, то есть Крюковскую эстакаду, проезжая мимо 19-го микрорайона.

32-й автобус важен, в частности, для жителей «старого» города, чтобы доехать до поликлиники и травмпункта в 20-м микрорайоне. В обратную сторону можно уехать тоже на 32-м или на 25-м автобусе — он идет через Панфиловский проспект к «Северной».



Запуск в 17-й микрорайон 32-го автобуса означает увеличение времени в пути. Интервалы движения маршрута в часы пик — 12-13 минут, в остальное время могут доходить до 25 минут.



Еще до запуска автобусов 22 и 400 Т зеленоградская администрация допустила, что в 17-й микрорайон могут заезжать и другие автобусы, а именно 5, 17, 20 и 32-й. Они стоят между рейсами на конечной остановке на улице Андреевка в 16-м микрорайоне — а 17-й через дорогу. 22-й и 400 Т оттуда убрали, когда перенаправили в 17-й — конечная теперь там.



Автобусы 22 и 400 Т проезжают сейчас половину объездной дороги вокруг 17-го, от Георгиевского проспекта до автобусной станции — отстойно-разворотной площадки. Полностью объезжать микрорайон автобусы будут, когда дорогу передадут в эксплуатацию от застройщика городским службам (этот процесс затягивается).