Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
1
Лебедей с Быкова болота увезли на зимовку 05.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Семейство чёрных лебедей отправили в пятницу на зимовку. На Быково болото в 1-м микрорайоне птицы традиционно вернутся в мае.

Всего сейчас пять лебедей: три взрослых (самец и две самки) и два птенца. Дети пока ещё в сером пуху, но совсем скоро они станут чёрными, как их родители.

Старших и младших развели по разным помещениям домика, устроенного в центре «Счастливый друг» специально для зеленоградских лебедей. Птенцов дополнительно обогревают лампами. Зимовку птиц инкогнито финансируют два неравнодушных зеленоградца, которые взяли на себя эти хлопоты в прошлом году.

Раньше у лебедей был другой зимний домик, однако он уже приходил в негодность и стал тесен птицам с появлением первого потомства в 2018 году. Второй выводок появился этим летом — из десяти яиц вылупилось три птенца, причём двое — в искусственных условиях. Один птенец из этой тройки не выжил предположительно из-за естественного отбора в природе. Также по невыясненным причинам погибла третья самка. До этого пропали — вероятно, тоже погибли — ещё несколько чёрных лебедей.

Подписывайтесь на новости 1-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.

Читайте также
Лебеди на Быковом болоте продолжают исчезать. Осталась взрослая пара и два птенца
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 1, дикие животные, быково болото, лебеди
Реклама
Реклама
Обсуждение
Sr. Jois
Вчера, 14:29
Есть еще неравнодушные люди, есть! И большое человеческое спасибо им за это!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пакет с бутылками выбросили из окна жилого дома. Он чуть не попал в прохожего Жизнь
Московские школы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сказали в министерстве просвещения РФ, а потом сами себя опровергли Новости
Установку «лежачих полицейских» и дорожных знаков во дворах перенесли на следующий год. Из-за коронавируса не хватило денег Новости
Лебедей с Быкова болота увезли на зимовку Новости
Студент из Зеленограда в составе сборной России победил на Международном турнире физиков. Мы с ним поговорили Истории
Автобус 32 будет заезжать в 17-й микрорайон. Сейчас так уже ездят 22-й и 400 Т Новости
Роспотребнадзор дважды отказался согласовать проект санитарно-защитной зоны для комплекса по переработке отходов в Поварово. В него вписывали недостоверные данные Новости
Отделение спортивной медицины закрыли, чтобы разделить потоки больных и здоровых. Теперь четыре тысячи детей с родителями ездят к врачу в Москву Новости
Рассказы о Кешке и Зелёном городе: глава 1. Романтика фотопечати, как заработать два рубля на фотоэротике Рембрандта, страшилки про чёрную «Волгу» и «красную плёнку» Истории
Болеющих ковидом на дому будут лечить новыми препаратами. Их эффективность еще не доказана Новости
Для езды на мощных электросамокатах нужно оформлять водительские права, как для мопедов. Это правило действует уже сейчас Новости
День открытых дверей в МИЭТ — 7 октября (онлайн) Афиша
Фельдшер спас девочку, заблокированную в машине в 1 микрорайоне Новости
Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении на Панфиловском проспекте. Выяснили, кем был погибший водитель Новости
Переход через Савёлкинский проезд убрали вместе со светофором. Его делали, как временный, но потом решили оставить Новости
Скончался Борис Яковлев — ветеран войны и первый директор школ 609 и 845 Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру