Семейство чёрных лебедей отправили в пятницу на зимовку. На Быково болото в 1-м микрорайоне птицы традиционно вернутся в мае.
Всего сейчас пять лебедей: три взрослых (самец и две самки) и два птенца. Дети пока ещё в сером пуху, но совсем скоро они станут чёрными, как их родители.
Старших и младших развели по разным помещениям домика, устроенного в центре «Счастливый друг» специально для зеленоградских лебедей. Птенцов дополнительно обогревают лампами. Зимовку птиц инкогнито финансируют два неравнодушных зеленоградца, которые взяли на себя эти хлопоты в прошлом году.
Раньше у лебедей был другой зимний домик, однако он уже приходил в негодность и стал тесен птицам с появлением первого потомства в 2018 году. Второй выводок появился этим летом — из десяти яиц вылупилось три птенца, причём двое — в искусственных условиях. Один птенец из этой тройки не выжил предположительно из-за естественного отбора в природе. Также по невыясненным причинам погибла третья самка. До этого пропали — вероятно, тоже погибли — ещё несколько чёрных лебедей.
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