Раньше у лебедей был другой зимний домик, однако он уже приходил в негодность и стал тесен птицам с появлением первого потомства в 2018 году. Второй выводок появился этим летом — из десяти яиц вылупилось три птенца, причём двое — в искусственных условиях. Один птенец из этой тройки не выжил предположительно из-за естественного отбора в природе. Также по невыясненным причинам погибла третья самка. До этого пропали — вероятно, тоже погибли — ещё несколько чёрных лебедей.