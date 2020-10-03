25 сентября очевидцы в первом микрорайоне увидели девушку, плачущую рядом с машиной. Оказалось, у автомобиля заблокировались двери, а внутри осталась ее двухлетняя дочь. Девочка в салоне была одета очень тепло, а машина стояла на солнце и нагревалась все больше. Ребенок уже перестал реагировать на голос, когда рядом проходил фельдшер пожарно-спасательного отряда 213 (Малино) Сергей Буханов.

Он помог матери, у которой сел телефон: он растерянности она не знала, что делать. Буханов вызвал «скорую» и спасателей, а сам при помощи подручных средств вскрыл машину. Буханов снял с ребенка теплую верхнюю одежду, напоил водой и оказал первую помощь, сообщили в департаменте гражданской обороны.