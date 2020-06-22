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На Школьном озере спасли тонувшую пьяную женщину 22.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские спасатели вытащили из воды на Школьном озере 35-летнюю женщину в состоянии опьянения. Она начала тонуть, когда отплыла на 100 метров от берега и почувствовала себя плохо.

Помощь женщине вызвали другие люди у озера, которые заметили, что она тонет. Из воды ее спасли сотрудники поисково-спасательной службы «Пансионат». По их данным, женщина плавала вне зоны, отведенной для купания. После оказания первой помощи женщину передали полиции. Всего на каждом городском пляже, по оценкам спасателей, находится по 200 человек, хотя официально купальный сезон на водоемах еще не открыт.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях Москвы нет статьи за купание в запрещенном месте. Ввести ответственность за это на федеральном уровне в феврале 2020 года предложили депутаты Госдумы. По их идее, за плавание в необорудованном месте, ложные крики о помощи, купание пьяным и прыжки с причалов следует штрафовать на сумму от 500 до 2 тысяч рублей.

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Следует ли ввести штрафы за купание в запрещенном месте и пьяном виде?
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Метки:
школьное озеро
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Обсуждение
A T
1 час назад
Купание в пьяном виде - это плохо и безответственно, но скорее следует ввести штрафы лицам, принимающим решения, за особое рвение во введении штрафов за всё и вся, запретов, ограничений и пр. с экспертизой обоснованности всего этого. Такое впечатление, что штрафы стали основным средством "решения" проблем.
И когда уже существующие наказания за правонарушения начнут работать поголовно независимо от вашего статуса, родства и т.д., тогда можно будет поговорить об (обоснованном) расширении драконовских мер.
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