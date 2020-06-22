Помощь женщине вызвали другие люди у озера, которые заметили, что она тонет. Из воды ее спасли сотрудники поисково-спасательной службы «Пансионат». По их данным, женщина плавала вне зоны, отведенной для купания. После оказания первой помощи женщину передали полиции. Всего на каждом городском пляже, по оценкам спасателей, находится по 200 человек, хотя официально купальный сезон на водоемах еще не открыт.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях Москвы нет статьи за купание в запрещенном месте. Ввести ответственность за это на федеральном уровне в феврале 2020 года предложили депутаты Госдумы. По их идее, за плавание в необорудованном месте, ложные крики о помощи, купание пьяным и прыжки с причалов следует штрафовать на сумму от 500 до 2 тысяч рублей.