1
Полиция выписала протоколы родителям школьников за прыжки в воду с моста 16.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Трое зеленоградских школьников прыгали с пешеходного моста на городском пруду, они отказались вылезать из воды, и сотрудники полиции вызвали их родителей. На них составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

На выходных прошел совместный рейд сотрудников МЧС и полиции, на городском пруду они обнаружили трех детей 13-14 лет, которые прыгали с пешеходного моста в воду. В управлении МЧС по Зеленоградскому округу пояснили, что купаться сейчас запрещено везде и людям всех возрастов — до особого распоряжения. Но так как этот запрет никто не соблюдает, спасатели все равно дежурят на всех водоемах.

За купание в оборудованных местах, пусть официально и неразрешенное, никого не штрафуют, уточнили в МЧС, однако пешеходный мост на городском пруду таким местом не является. Купаться там запрещено, о чем должен извещать соответствующий знак. Есть ли он там в действительности, неизвестно. Дети находились у моста без взрослых и отказывались покидать воду, поэтому сотрудникам полиции пришлось вызвать их родителей.

Наказанием за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей может быть предупреждение или штраф 100-500 рублей. За повторное привлечение — штраф четыре-пять тысяч рублей.

Читайте также
Пешеходный мост и причал лодочной станции на городском пруду облюбовали для прыжков в воду. Спасатели следят за безопасностью
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Вы знали, что купаться даже на пляжах до сих пор официально нельзя?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 46 человек
Метки:
мчс, карантин, большой городской пруд
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
1 час назад
Эти ребята могли травмироваться, конечно, но хоть сами. А например, вчера вечером чей-то придурок из корпуса 923 или 922 бросал водяные бомбочки в прохожих. Судя по хлопкам и тому, как разлеталось, нехилые. При мне чуть не попал в пожилого мужчину. Не получилось заметить, откуда именно. Как бы на таких составлять протоколы, если, конечно, людям удастся заметить со свидетелями, с какого балкона прилетело. И штрафы родителям, чтобы вправляли мозги. Или по всей строгости, если придурок внезапно взрослый, например, бросает бутылки или непотушенные окурки.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют сервис продуктоматов с холодильником Новости
Предприниматели смогут спросить у Роспотребнадзора, как подготовиться к открытию после карантина Новости
Академик РАН, профессор МИЭТ Александр Горбацевич: «Я не поступил в МГУ и не жалею об этом» Партнерский материал
Мэрия попробует снизить стоимость проезда на общественном транспорте вне часа пик: это поможет разгрузить дороги от машин Новости
Полиция выписала протоколы родителям школьников за прыжки в воду с моста Новости
«Мы работали не меньше, чем медики и волонтёры, и тоже на передовой». Соцслужбы и соцработники во время эпидемии коронавируса Истории
Роспотребнадзор подтвердил непригодность для питья воды в зеленоградских родниках Новости
Водители с картой «Мир» смогут получить кешбэк 20% при оплате проезда по трассе М-11 Новости
Библиотеки открываются после карантина: не больше пяти книг в руки и предварительная запись Новости
Учительница физкультуры из школы 853 победила в московском конкурсе на лучшую видеотренировку Новости
Строящиеся дома в 19-м микрорайоне обещают передать под заселение в сентябре Новости
Забор вокруг новостроек в третьем микрорайоне могут снести, если к ноябрю его не узаконят Новости
Одиночный пикет появился у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово: активистка спит в палатке и рассказывает прохожим о диоксинах Новости
На детской площадке в парке Победы починили сломанные батуты Новости
Для лебедей на Быковом болоте установили кормушки с кормом, который не навредит птицам Новости
Москвичи стали чаще отказываться от личного авто. Но эпидемия может изменить эту тенденцию Новости
Роспотребнадзор разработал правила для магазинов и рынков: запрет продавать упавшее на пол и взвешивать товар без упаковки Новости
Кино и театры в Москве планируют открыть в июле Новости
Зеленоград — в лидерах Москвы по числу онкобольных, болеющих подростков и людей с алкоголизмом Новости
Закончилась история утки на клумбе в парке Победы. У неё вылупились птенцы и она ушла из-под охраны Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру