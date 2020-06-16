Трое зеленоградских школьников прыгали с пешеходного моста на городском пруду, они отказались вылезать из воды, и сотрудники полиции вызвали их родителей. На них составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

На выходных прошел совместный рейд сотрудников МЧС и полиции, на городском пруду они обнаружили трех детей 13-14 лет, которые прыгали с пешеходного моста в воду. В управлении МЧС по Зеленоградскому округу пояснили, что купаться сейчас запрещено везде и людям всех возрастов — до особого распоряжения. Но так как этот запрет никто не соблюдает, спасатели все равно дежурят на всех водоемах.

За купание в оборудованных местах, пусть официально и неразрешенное, никого не штрафуют, уточнили в МЧС, однако пешеходный мост на городском пруду таким местом не является. Купаться там запрещено, о чем должен извещать соответствующий знак. Есть ли он там в действительности, неизвестно. Дети находились у моста без взрослых и отказывались покидать воду, поэтому сотрудникам полиции пришлось вызвать их родителей.

Наказанием за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей может быть предупреждение или штраф 100-500 рублей. За повторное привлечение — штраф четыре-пять тысяч рублей.