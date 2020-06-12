Пешеходный мост и причал лодочной станции на городском пруду облюбовали для прыжков в воду. Спасатели следят за безопасностью 12.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Из-за эпидемии коронавируса официальное открытие купального сезона в Москве перенесли на неопределенное время, но зеленоградцы открыли его сами и смело прыгают с нового пешеходного моста на городском пруду.

Ещё одно место для купания — причал новой лодочной станции. То, как он притягивает людей, заметили даже в МЧС, попросив взрослых внимательнее следить за детьми в период «ограничительных мер на территории нашей страны».

«Еще не открылись многие детские лагеря и санатории, а многие семьи так и не смогли улететь в долгожданный отпуск на море. На фоне всех этих событий большое количество детей, предоставленные сами себе, устремляются на ближайшие водоемы», — предупредили в ведомстве. Спасатели попросили родителей «постоянно рассказывать» детям о правилах поведения на воде и не надеяться на волю случая.

В поисково-спасательном отряде «Пансионат» «Зеленоград.ру» сообщили, что на городском пруду и на Школьном озере спасатели дежурят — это сотрудники «Жилищника».

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Метки:
мчс, школьное озеро, пляж
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