«Еще не открылись многие детские лагеря и санатории, а многие семьи так и не смогли улететь в долгожданный отпуск на море. На фоне всех этих событий большое количество детей, предоставленные сами себе, устремляются на ближайшие водоемы», — предупредили в ведомстве. Спасатели попросили родителей «постоянно рассказывать» детям о правилах поведения на воде и не надеяться на волю случая.

В поисково-спасательном отряде «Пансионат» «Зеленоград.ру» сообщили, что на городском пруду и на Школьном озере спасатели дежурят — это сотрудники «Жилищника».