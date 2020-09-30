«Двенадцатая ночь» — последняя веселая пьеса Шекспира, комедия положений, где путают близнецов Виолу и Себастьяна, брата и сестру. Это одна из самых популярных комедий драматурга, её неоднократно ставили на сцене и экранизировали. Отечественные зрители помнят одноименный фильм Яна Фрида 1955 года и фильм-спектакль по постановке Питера Джеймса в театре «Современник», показанный в 1978 году.



В 2014 году Павел Курочкин поставил «Двенадцатую ночь» с выпускниками Высшего театрального училища имени Щепкина, спектакль показали на сцене «Ведогонь-театра». Это была давняя задумка художественного руководителя. «Как это часто бывает, работа над этим дипломным спектаклем началась еще на втором курсе Щепкинского училища, когда я сделал со студентами одну из сцен этой пьесы для экзамена по мастерству актера, — рассказал „Зеленоград.ру“ Курочкин. — Отрывок получился, и художественный руководитель курса, народный артист России, профессор Борис Владимирович Клюев предложил мне взять эту пьесу Шекспира для работы над дипломным спектаклем». Эта комедия дает богатый материал для фантазии, импровизации, выдумки, отметил режиссер.

Нынешний спектакль тоже ставит Павел Курочкин. Художник — Кирилл Данилов, художник по костюмам — Янина Кремер, композитор — Андрей Гаврилов. Это сложившийся творческий тандем, в таком составе поставлены несколько спектаклей «Ведогоня». Главный художник театра Кирилл Данилов работал также над оформлением шекспировской «Комедии ошибок», показанной «Ведогонем» еще в 2007 году.