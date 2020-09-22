Абонемент «Ежедневно» на скоростные «Ласточки» Москва-Крюково стал дешевле 22.09.2020 ZELENOGRAD.RU

С 1 октября и до конца года абонементы «Ежедневно» на скоростные «Ласточки» на участке Москва — Зеленоград — Тверь можно будет купить со скидкой. Стоимость их цена на один, три и 12 месяцев будет приравнена к стоимости аналогичных проездных «Рабочего дня». Так, три месяца проездного Москва — Крюково будет стоить не 17,5 тысяч рублей, а 14,8 тысяч.

Как сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, акция запушена в честь пятилетия движения «Ласточек» на Ленинградском направлении: «Благодаря акции „Выходные в подарок“ пассажиры смогут бесплатно получить как минимум восемь дополнительных дней для поездок. Это позволит по-новому взглянуть на наши скоростные поезда — например, посетить одну из подмосковных усадеб или отправиться гулять по центру Москвы».

В опросе «Зеленоград.ру» большинство читателей высказались за использование разовых билетов, а не абонементов на электрички, объяснив это нерегулярностью поездок и тем, что разница в стоимости между разовыми билетами и абонементами слишком незначительная.

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Метки:
электричка, поезд "ласточка", мтппк
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