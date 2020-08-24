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Пассажиры из Зеленограда предпочитают разовые билеты на электричку абонементам. Никто не знает, почему так происходит 24.08.2020 ZELENOGRAD.RU

75% пассажиров электричек ездят от Крюково до станций с пересадками на метро по разовым билетам. Хотя абонементы, казалось бы, покупать выгоднее.

Всего 20% пассажиров из Зеленограда пользуются абонементами «Рабочего дня» и «Ежедневно» и лишь 5% покупают проездные на определенное количество поездок. Такова статистика Московско-Тверской пригородной пассажирской компании за июль. Но, как выяснилось, так было и раньше — это не связано с эпидемией. Например, в июле прошлого года по абонементам ездили около 28% пассажиров, в феврале этого года — 31%. То есть, большинство предпочитает разовые билеты.

Причем эта статистика учитывала самые востребованные поездки для зеленоградцев — до станций Лихоборы (бывшая НАТИ), Петровско-Разумовская, Останкино и Ленинградского вокзала, — где можно пересесть на метро и МЦК.

Почему так происходит, непонятно. Возможно, с абонементами что-то не так, если пассажиры выбирают разовые билеты. Поделитесь своими соображениями в комментариях.

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Абонементами
Разовыми билетами
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Метки:
электричка, оплата проезда, мтппк
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Обсуждение
Торопов
Вчера, 12:47
Это такой хитрый вброс от МТППК:-)? Очевидно же, что многие из тех, кто ездит регулярно, не хочет делать большую предоплату, поскольку пользуются и автобусами, и прочими способами передвижения.
A T
Вчера, 12:53
Ну вот я езжу разово и нерегулярно, разово же и оплачиваю. Так же и автобус.
Для статистики, думаю, информативнее было бы учитывать, какая часть пассажиров из всей совокупности ездит на электричках регулярно, затем выделять тех, кто ездит каждый рабочий день, тех, кто ездит, допустим, раз в неделю, и так далее. Но такой информации, видимо, пока не собирали.
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