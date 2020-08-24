75% пассажиров электричек ездят от Крюково до станций с пересадками на метро по разовым билетам. Хотя абонементы, казалось бы, покупать выгоднее.



Всего 20% пассажиров из Зеленограда пользуются абонементами «Рабочего дня» и «Ежедневно» и лишь 5% покупают проездные на определенное количество поездок. Такова статистика Московско-Тверской пригородной пассажирской компании за июль. Но, как выяснилось, так было и раньше — это не связано с эпидемией. Например, в июле прошлого года по абонементам ездили около 28% пассажиров, в феврале этого года — 31%. То есть, большинство предпочитает разовые билеты.

Причем эта статистика учитывала самые востребованные поездки для зеленоградцев — до станций Лихоборы (бывшая НАТИ), Петровско-Разумовская, Останкино и Ленинградского вокзала, — где можно пересесть на метро и МЦК.

Почему так происходит, непонятно. Возможно, с абонементами что-то не так, если пассажиры выбирают разовые билеты. Поделитесь своими соображениями в комментариях.