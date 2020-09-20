На перилах моста возле парка Победы кто-то повесил баннер с надписью: «Герои не умирают. #ТесакНеУбивалСебя». Её заметили около шести вечера в воскресенье. Кто повесил — неизвестно, но, видимо, в Зеленограде есть сторонники Тесака.

Скандально известного неонациста-националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак нашли мёртвым в одиночной камере в этапном сизо с предсмертной запиской и предметами, указывающими на суицид, в среду, 16 сентября.



Под хештегом #ТесакНеУбивалСебя люди публикуют в соцсетях сообщения, связанные с гибелью Марцинкевича.

Родные, знакомые и сторонники Тесака не верят в его самоубийство: считают, что его либо довели до суицида, либо убили — специально или нечаянно, а предсмертную записку писал или под диктовку, или вовсе не он. Полагают, что его избивали и пытали физически и психологически.

Тесак был организатором нескольких запрещённых в России экстремистских движений. Кроме националистических и нацистских, он создал движения, сторонники которых вычисляли через соцсети педофилов и наркодилеров и устраивали над ними самосуд вплоть до убийства. Эти люди получили реальные сроки по соответствующей статье.

Сам Тесак отбывал наказание по экстремистской статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Недавно в отношении него было возбуждено новое уголовное дело, по которому он также мог стать обвиняемым в убийстве.

Для дачи новых показаний его этапировали из Красноярска в Москву через челябинское сизо, где его и нашли мёртвым.