Зеленоградец Евгений Корт отсудил 200 тысяч рублей за обвинение по делу об экстремизме. Уголовное преследование против него началось из-за того, что он сохранил у себя во «ВКонтакте» «экстремистскую» картинку.
Публикация появилась в аккаунте Корта ещё в 2015 году. В апреле 2016-го домой к студенту пришли силовики с обыском. В обвинительном заключении говорилось, что изображение содержит «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских». Обвиняемый настаивал, что не публиковал картинку, а случайно сохранил её.
На картинке мускулистый националист Максим Марцинкевич (по кличке Тесак) прижимает к стене щуплого Александра Пушкина. Поэт, прадед которого был чернокожим, говорит: «Эй, милейший, подскажите…», а Тесак отвечает ему: «Чё ты сказал? А ну-ка, иди сюда, чурка».
В 2017-м Евгения Корта приговорили за эту картинку к году лишения свободы. В декабре 2018 года Мосгорсуд изменил наказание на штраф в 200 тысяч рублей. Но адвокаты Корта обратились в Верховный суд, дело направили на пересмотр, а затем прекратили по реабилитирующим основаниям. Это значит, что государство «признало свою ошибку», и несправедливо осуждённый имеет право на возмещение ущерба от преследования. И вот теперь зеленоградский суд вынес решение в пользу Корта.
«Несмотря на противодействие прокуратуры, Зеленоградский районный суд постановил взыскать с Министерства финансов 200 тысяч рублей в пользу Корта. Короче говоря, ему вернут деньги, которые он потратил на штраф», — сообщается в телеграм-канале «Правозащиты Открытки».
Раньше Евгений жил в Зеленограде, но после уголовного преследования переехал. Судя по его профилю в соцсетях, теперь он живёт в Киеве. «Зеленоград.ру» связался с ним. Однако Корт отказался отвечать на вопросы, сославшись на занятость и отсутствие выгоды в этом.
Приговоры по скандальной статье 282 УК РФ за возбуждение ненависти либо вражды или унижение человеческого достоинства выносили людям по всей России. К «возбуждению ненависти или вражды» приравнивалась неосторожная фраза в соцсети или картинка. К концу 2018 года правозащитники добились её смягчения. Теперь, если проступок совершён однократно и не представляет серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, уголовная статья не применяется. Старые приговоры стали пересматривать, дела — закрывать.