Зеленоградец Евгений Корт отсудил 200 тысяч рублей за обвинение по делу об экстремизме. Уголовное преследование против него началось из-за того, что он сохранил у себя во «ВКонтакте» «экстремистскую» картинку.

Публикация появилась в аккаунте Корта ещё в 2015 году. В апреле 2016-го домой к студенту пришли силовики с обыском. В обвинительном заключении говорилось, что изображение содержит «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских». Обвиняемый настаивал, что не публиковал картинку, а случайно сохранил её.

На картинке мускулистый националист Максим Марцинкевич (по кличке Тесак) прижимает к стене щуплого Александра Пушкина. Поэт, прадед которого был чернокожим, говорит: «Эй, милейший, подскажите…», а Тесак отвечает ему: «Чё ты сказал? А ну-ка, иди сюда, чурка».

В 2017-м Евгения Корта приговорили за эту картинку к году лишения свободы. В декабре 2018 года Мосгорсуд изменил наказание на штраф в 200 тысяч рублей. Но адвокаты Корта обратились в Верховный суд, дело направили на пересмотр, а затем прекратили по реабилитирующим основаниям. Это значит, что государство «признало свою ошибку», и несправедливо осуждённый имеет право на возмещение ущерба от преследования. И вот теперь зеленоградский суд вынес решение в пользу Корта.