Суд вернул жителю Зеленограда 200 тысяч рублей за картинку, где Пушкина называют «чуркой» 21.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградец Евгений Корт отсудил 200 тысяч рублей за обвинение по делу об экстремизме. Уголовное преследование против него началось из-за того, что он сохранил у себя во «ВКонтакте» «экстремистскую» картинку.

Публикация появилась в аккаунте Корта ещё в 2015 году. В апреле 2016-го домой к студенту пришли силовики с обыском. В обвинительном заключении говорилось, что изображение содержит «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских». Обвиняемый настаивал, что не публиковал картинку, а случайно сохранил её.

На картинке мускулистый националист Максим Марцинкевич (по кличке Тесак) прижимает к стене щуплого Александра Пушкина. Поэт, прадед которого был чернокожим, говорит: «Эй, милейший, подскажите…», а Тесак отвечает ему: «Чё ты сказал? А ну-ка, иди сюда, чурка».

В 2017-м Евгения Корта приговорили за эту картинку к году лишения свободы. В декабре 2018 года Мосгорсуд изменил наказание на штраф в 200 тысяч рублей. Но адвокаты Корта обратились в Верховный суд, дело направили на пересмотр, а затем прекратили по реабилитирующим основаниям. Это значит, что государство «признало свою ошибку», и несправедливо осуждённый имеет право на возмещение ущерба от преследования. И вот теперь зеленоградский суд вынес решение в пользу Корта.

«Несмотря на противодействие прокуратуры, Зеленоградский районный суд постановил взыскать с Министерства финансов 200 тысяч рублей в пользу Корта. Короче говоря, ему вернут деньги, которые он потратил на штраф», — сообщается в телеграм-канале «Правозащиты Открытки».

Раньше Евгений жил в Зеленограде, но после уголовного преследования переехал. Судя по его профилю в соцсетях, теперь он живёт в Киеве. «Зеленоград.ру» связался с ним. Однако Корт отказался отвечать на вопросы, сославшись на занятость и отсутствие выгоды в этом.

Приговоры по скандальной статье 282 УК РФ за возбуждение ненависти либо вражды или унижение человеческого достоинства выносили людям по всей России. К «возбуждению ненависти или вражды» приравнивалась неосторожная фраза в соцсети или картинка. К концу 2018 года правозащитники добились её смягчения. Теперь, если проступок совершён однократно и не представляет серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, уголовная статья не применяется. Старые приговоры стали пересматривать, дела — закрывать.

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Нужно ли запрещать распространять картинки вроде той, что сохранил у себя Евгений Корт?
Не нужно, потому что это ущемляет свободу слова
Не нужно, потому что я поддерживаю то, что на картинке
Да, нужно запрещать
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