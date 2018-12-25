Это первый случай, когда Мосгорсуд отменил приговор по 282-й «экстремистской» статье после разъяснений Верховного суда.

Как пояснил Верховный суд, суды должны учитывать не только факт публикации спорного материала, но и личность обвиняемого, мотив, заведомый умысел и прочее. В приговоре нет подтверждений тому, что Корт действовал с прямым умыслом на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а обвинительный приговор не может быть «основан на предположениях», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Открытой России», цитирующей зампредседателя Верховного суда (ВС).

Под суд 20-летний зеленоградец попал за то, что на его личной странице в соцсети «ВКонтакте» нашли «экстремистскую» картинку. На коллаже, весьма распространенном в Сети и не входившем в Федеральный список экстремистских материалов, изображены два человека. Один похож на ярого националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, пропагандирующего насилие, второй — на поэта Александра Пушкина. Следствие сочло, что картинка «унижает группу лиц по принципу национальности».

Молодому человеку назначили штраф 200 тысяч рублей, но поскольку таких денег у выпускника колледжа не оказалось, 3 ноября 2016 года Евгения Корта приговорили к одному году в колонии-поселении. Правозащитное движение «Открытая Россия», адвокат которого защищает интересы студента, организовало сбор средств, и в марте 2017-го нужная сумма набралась. В итоге Мосгорсуд заменил Евгению год колонии штрафом. В декабре 2018-го после разъяснений Верховного суда уголовное дело Корта Мосгорсуд вернул в Зеленоградский суд на пересмотр.

Разъяснения ВС к постановлению пленума «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 2011 года появились 20 сентября этого года. Прежде чем вынести решение, судьи должны убедиться, что автор в самом деле умышленно «совершил действия, направленные на нарушение основ конституционного строя, а также на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека или группы лиц.

Верховный суд рекомендовал судьям обращать внимание на содержание всей страницы обвиняемого, делал ли он что-то для увеличения количества просмотров, аудиторию, объем информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений. Также ВС разъяснил, что судьи должны учитывать и личность человека. В частности, привержен ли он радикальной идеологии, участвовал в экстремистских объединениях или нет, привлекался к административной или уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности, уточняет «Интерфакс».

Вслед за разъяснениями Верховного суда президент Владимир Путин предложил частично декриминализировать статью об экстремизме. Проект уже прошел в Госдуме три чтения, и если будет принят, то следователи не смогут возбуждать уголовные дела в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». «Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива», — сообщает РИА Новости.