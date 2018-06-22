Полиция и ФСБ наведались домой к 62-летнему зеленоградцу, подозреваемому в интернет-экстремизме.

Не позднее апреля 2017 года мужчина разместил на страницах в соцсети «Одноклассники» «материалы экстремистской направленности», пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При обыске в квартире у пенсионера, жителя 8-го микрорайона, изъяли сотовый телефон и два персональных компьютера. Сейчас законники анализируют их содержимое. В отношении подозреваемого инициировали уголовное дело по статье 282 о возбуждении ненависти в интернете. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

В 2015 году состоялся суд над зеленоградцем, обвиняемом в экстремизме и наёмничестве. Прокурор просил для националиста-вербовщика восемь лет заключения в колонии общего режима.

В 2016 году под суд попал 20-летний зеленоградец, на личной странице которого в соцсети «ВКонтакте» нашли «экстремистскую» картинку. Молодого человека приговорили к одному году в колонии-поселении. Позже приговор заменили на штраф в 200 тысяч рублей, которые для осужденного потом собирали «всем миром».