Замена хорошего асфальта на прогулочных тропинках в зеленоградских лесопарках продолжается, по документам, с мая. Подрядчик выполняет заказ Мосприроды, которая не объясняет, откуда возникла необходимость менять нормальное покрытие на новое. Кроме того, никаких объявлений с предупреждением не вывешивают, что создаёт неудобства тем, кто решил прогуляться по привычному маршруту, — приходится идти по развороченной дороге или делать крюк. И это надолго.

Местная жительница назвала такое благоустройство бессмысленным и беспощадным. «Без объявления войны и без объявлений на входе в лесок. То есть или поворачивай оглобли с полпути, или пробирайся по траве и собачьему всему», — пишет Татьяна.

«Были очень хорошие асфальтированные дорожки. Их зачем-то содрали. В этом месте долгое время были дорожки с советских времён, только года два назад сделали наконец-то новые, и жители не нарадовались, — рассказывает читательница „Зеленоград.ру“ Елена. — Поэтому особенно больно видеть, как всё опять разворотили, и главное — непонятно зачем. Почему не спросить жителей, надо ли менять асфальт на дорожках, удобно ли по нему ходить?»