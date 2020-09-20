В лесополосе между башнями 450-451 и школой 618 сняли асфальт с пешеходных дорожек. Местные жители недоумевают, зачем это сделали, ведь покрытие было хорошим.
Замена хорошего асфальта на прогулочных тропинках в зеленоградских лесопарках продолжается, по документам, с мая. Подрядчик выполняет заказ Мосприроды, которая не объясняет, откуда возникла необходимость менять нормальное покрытие на новое. Кроме того, никаких объявлений с предупреждением не вывешивают, что создаёт неудобства тем, кто решил прогуляться по привычному маршруту, — приходится идти по развороченной дороге или делать крюк. И это надолго.
Местная жительница назвала такое благоустройство бессмысленным и беспощадным. «Без объявления войны и без объявлений на входе в лесок. То есть или поворачивай оглобли с полпути, или пробирайся по траве и собачьему всему», — пишет Татьяна.
«Были очень хорошие асфальтированные дорожки. Их зачем-то содрали. В этом месте долгое время были дорожки с советских времён, только года два назад сделали наконец-то новые, и жители не нарадовались, — рассказывает читательница „Зеленоград.ру“ Елена. — Поэтому особенно больно видеть, как всё опять разворотили, и главное — непонятно зачем. Почему не спросить жителей, надо ли менять асфальт на дорожках, удобно ли по нему ходить?»
Такая же ситуация была в лесопарке между 1-м и 5-м микрорайонами, на дорожке от пересечения Московского проспекта и аллеи Лесные Пруды вглубь 6-го микрорайона. На развороченные без предупреждения дорожки жители начали жаловаться в июле. Говорили, что меняют «идеальный асфальт». В августе жалобы повторились.
Дорожные работы в особо охраняемых природных территориях Зеленограда идут в рамках контракта, заключенного с компанией «ЛюксСтрой». Подрядчик обязался отремонтировать дорожки и тропинки на восьми лесопарковых участках, покрытых асфальтом, плиткой или щебнем, а также заменить бортовые камни и заборы. Продолжительность работ — с мая до конца ноября 2020 года. Стоимость контракта — 43 миллиона рублей.
По опыту работ в лесопарке между 1-м и 5-м микрорайонами, а также в 6-м микрорайоне, ремонт дорожек происходит медленно. Как рассказывал представитель Мосприроды, покрытие снимают целиком, чтобы не затягивать работы и поменять всё сразу, а не фрагментами. Материал для нового покрытия привозят сразу для 200 метров, поэтому снимать и укладывать по 10 метров неудобно. А фактически работы идут очень медленно.
Редакция «Зеленоград.ру» будет узнавать причину замены ещё хорошего асфальта.
Подписывайтесь на новости 4-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.