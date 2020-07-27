В лесопарке между 1 и 5 микрорайонами перекопали асфальтовую дорожку, чтобы заменить покрытие. На время работ пройти этим маршрутом практически невозможно. Зачем нужно было ее ремонтировать, неизвестно.
«Вчера трактор выломал дорожку идеального асфальта метров 500: и асфальт, и бордюрный камень. Попутно колесами разворотил почву вокруг. Асфальт был действительно хороший, еще три дня назад катались там на роликах. Что это: вредительство, отмыв денег?» — пишет Елена.
Дорожные работы в особо охраняемых природных территориях Зеленограда идут в рамках контракта, заключенного с компанией «ЛюксСтрой». За 43 миллиона рублей подрядчик обязуется на восьми участках отремонтировать дорожки и тропинки, покрытые асфальтом, плиткой или щебнем, а также заменить бортовые камни и заборы. Установленный срок работ — с мая по конец ноября 2020 года.
В дирекции природных территорий Зеленограда не смогли ответить на вопрос, зачем надо было менять покрытие в хорошем состоянии, порекомендовав обратиться в департамент природопользования. Пресс-служба ведомства на звонки не ответила.
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