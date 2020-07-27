В лесопарке между 1 и 5 микрорайонами перекопали асфальтовую дорожку, чтобы заменить покрытие. На время работ пройти этим маршрутом практически невозможно. Зачем нужно было ее ремонтировать, неизвестно.

«Вчера трактор выломал дорожку идеального асфальта метров 500: и асфальт, и бордюрный камень. Попутно колесами разворотил почву вокруг. Асфальт был действительно хороший, еще три дня назад катались там на роликах. Что это: вредительство, отмыв денег?» — пишет Елена.