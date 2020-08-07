Представитель дирекции природных территорий Зеленограда сказал «Зеленоград.ру», что все покрытие сразу рабочие сняли, чтобы не затягивать работы надолго, а поменять все сразу. К тому же материал для нового покрытия привозят сразу для 200 метров, поэтому снимать и укладывать по 10 метров неудобно, добавил он. Впрочем, технология укладки все равно не объясняет отсутствие рабочих на объекте.

При этом уложить новое покрытие так же одновременно рабочие не могут. По его словам, асфальт на двух дорожках, которые уже подготовлены, они планируют начать укладывать в воскресенье-понедельник, а в среду уже закончить с ними. Он сказал, что работы в лесопарке стараются закончить как можно скорее.

Дорожные работы в особо охраняемых природных территориях Зеленограда идут в рамках контракта, заключенного с компанией «ЛюксСтрой». За 43 миллиона рублей подрядчик обязуется на восьми участках отремонтировать дорожки и тропинки, покрытые асфальтом, плиткой или щебнем, а также заменить бортовые камни и заборы. Установленный срок работ — с мая по конец ноября 2020 года.

Связаться с компанией-подрядчиком, чтобы выяснить причину отсутствия рабочих, не удалось. Сайта у фирмы нет, а указанные в налоговой отчетности телефоны недоступны.