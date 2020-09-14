Спортивная школа №112 «Спутник» получила статус детского футбольного центра. Как сообщает газета префектуры, до этого Российский футбольный союз дал такое звание всего одной московской школе, «Спутник» стал второй.

Разрабатывать программу развития центра в «Спутнике» начали с мая 2020 года. Одна из стоящих перед ним задач — популяризация футбола в Зеленограде. Речь идет об объединении школьных и детских клубов по месту жительства и развитии системы детско-юношеского футбола.

Одно из условий, которому должны соответствовать такие центры, — наличие собственной материально-технической базы. Сейчас базовый стадион для спортшколы — это стадион «Ангстрем» в Южной промзоне. А новый футбольный стадион с подогревом возле школы 853 вместе с административно-бытовым зданием, в котором будут раздевалки, медицинский кабинет, методический кабинет-класс, тренерские, душевые строят уже пять лет.