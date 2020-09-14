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Спортшкола «Спутник» стала детским футбольным центром. Но ей никак не могут достроить новый стадион 14.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Спортивная школа №112 «Спутник» получила статус детского футбольного центра. Как сообщает газета префектуры, до этого Российский футбольный союз дал такое звание всего одной московской школе, «Спутник» стал второй.

Разрабатывать программу развития центра в «Спутнике» начали с мая 2020 года. Одна из стоящих перед ним задач — популяризация футбола в Зеленограде. Речь идет об объединении школьных и детских клубов по месту жительства и развитии системы детско-юношеского футбола.

Одно из условий, которому должны соответствовать такие центры, — наличие собственной материально-технической базы. Сейчас базовый стадион для спортшколы — это стадион «Ангстрем» в Южной промзоне. А новый футбольный стадион с подогревом возле школы 853 вместе с административно-бытовым зданием, в котором будут раздевалки, медицинский кабинет, методический кабинет-класс, тренерские, душевые строят уже пять лет.

Само строительство активно шло лишь в первый год, тогда было сделано около 75 процентов всех работ, в том числе само поле и контур здания. Потом стройка замерла, с подрядчиком начали расторгать договор, шли суды, которые правительство Москвы выиграло. Подрядчик на строительно-монтажные работы определился только в августе 2019 года. Поле достроит «Химкинское СМУ Моис-1».

Впрочем, никаких активных действий на стройке пока не видно. При этом та же компания за 937 миллионов рублей строит в 9-м микрорайоне ещё один спортивный объект — ФОК с бассейном возле Дворца творчества. Там работы идут очень активно. Сейчас там сейчас ведется бетонирование фундаментной плиты, возводятся монолитные конструкции подземной части и первого этажа здания. Поле и ФОК — объекты одного контракта на сумму 937 миллионов рублей, срок окончания работ по условиям — сентябрь 2021 года.

Сегодня ход строительства ФОКа проверял Мосгосстройнадзор. По словам главы ведомства Олега Антосенко, сдать ФОК планируется в конце 2021 года. Строительство началось в декабре 2019 года, для него вырубили около 900 деревьев, причем заменить их намеревались кустарниками. В ФОКе будет бассейн на шесть дорожек, который могут одновременно посетить 48 человек, зал для баскетбола, волейбола, художественной гимнастики, гандбола с трибунами на 250 зрителей, тренажерный зал, кафе самообслуживания. Возле спорткомплекса будет парковка, но всего на 18 машин.

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Метки:
микрорайон 9, футбол
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Обсуждение
A T
Вчера, 18:00
Вот это разворотили. На этом "пустыре", который был по факту опушкой леса со старыми аллеями, были старт и финиш лыжных дистанций у нашей школы... Да и у других школ, наверное. Одно удивительно, что строят не многоэтажки: место-то приятное у леса.
Как смогут пользоваться этим ФОКом просто зеленоградцы, неизвестно.
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