В пожаре в 7 микрорайоне погибли три человека 07.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В 5 утра 7 сентября из окон корпуса 702 заметили густой дым и пламя, приехавшие пожарные обнаружили возгорание в квартире на девятом этаже. Чтобы ликвидировать пожар, сотрудникам МЧС потребовалось около получаса. При разборе завалов были обнаружены тела трех человек.

Площадь возгорания составила 50 кв.м., в управлении МЧС отметили, что квартира была «сильно захламленная». Причина случившегося пока устанавливается. Издание Life.ru добавляет, что жильцы нижних этажей эвакуировались самостоятельно.

Обновление. По факту пожара в главном управлении Следственного комитета по Москве начали доследственную проверку. В ведомстве сообщили, что погибшие — двое мужчин (56 и 84 года) и женщина (84 года) — «систематически злоупотребляли спиртными напитками».

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Метки:
мчс, происшествия, пожары, микрорайон 7
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