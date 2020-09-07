В 5 утра 7 сентября из окон корпуса 702 заметили густой дым и пламя, приехавшие пожарные обнаружили возгорание в квартире на девятом этаже. Чтобы ликвидировать пожар, сотрудникам МЧС потребовалось около получаса. При разборе завалов были обнаружены тела трех человек.

Площадь возгорания составила 50 кв.м., в управлении МЧС отметили, что квартира была «сильно захламленная». Причина случившегося пока устанавливается. Издание Life.ru добавляет, что жильцы нижних этажей эвакуировались самостоятельно.

Обновление. По факту пожара в главном управлении Следственного комитета по Москве начали доследственную проверку. В ведомстве сообщили, что погибшие — двое мужчин (56 и 84 года) и женщина (84 года) — «систематически злоупотребляли спиртными напитками».