У погибшего 82-летнего хозяина квартиры было 30 процентов ожогов тела второй и третьей степени и признаки отравления продуктами горения. Женщина, чьё тело нашли в соседней комнате, также умерла от отравления угарным газом, констатировали медики «скорой». О ней пока ничего не известно — её личность устанавливают.

Из соседней квартиры пожарные эвакуировали 25-летнего мужчину и 32-летнюю женщину. Их сопроводили на улицу по маршевой лестнице, используя дыхательные аппараты со сжатым воздухом (ДАСВ).

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 2:09, ликвидировали его в 2:21. Площадь пожара составила три квадратных метра. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС по Зеленограду.



На место происшествия выезжал прокурор для координации деятельности правоохранительных органов.