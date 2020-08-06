Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в 1-м микрорайоне. Он получил серьёзные ожоги 06.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Мужчина едва не сгорел дома во время пожара. Пожарные нашли 55-летнего хозяина квартиры на полу в прихожей с признаками отравления угарным газом и тридцатью процентами поверхностных ожогов тела.

Пожар произошёл в однокомнатной квартире на втором этаже корпуса 119 вечером в среду, 5 августа. Горели кухня, откуда предположительно всё началось, и прихожая. Пострадавшего погрузили на носилки и передали медикам «скорой», которые доставили его в клинику Склифосовского.

«Шла мимо, заметила пламя в открытом окне на втором этаже — позвонила 112. Очень долго, около десяти минут, висела в ожидании. Но после того как дозвонилась, пожарные приехали очень быстро», — рассказала «Зеленоград.ру» свидетель происшествия.

Вызов на пульте приняли в 19:29, в 19:38 пожар уже потушили, сообщили в МЧС. С четвертого этажа пожарные по подъездной лестнице вывели на улицу двух человек.

Огонь не успел распространиться за пределы квартиры, но стены этажа покрыла плотная копоть, которая осталась и после того, как стены помыли. Дым ощущался даже на 8-м этаже, рассказал «Зеленоград.ру» житель этого же подъезда. «Пришлось выйти в дым, наглотался, но из дома вышел сам».

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, уточнили в МЧС.

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Метки:
микрорайон 1, происшествия, пожары, огонь
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