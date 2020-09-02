Навесы сейчас стоят без крыши — смысла в них нет. Новый планируемый срок окончания работ — октябрь, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Задержка произошла из-за карантина — работы останавливали, плюс пришлось менять подрядчика.

Пассажиры давно просили какую-то защиту от дождя, ветра, снега и палящего солнца на станции Крюково. РЖД наконец-то нашли на это деньги, но навесы в итоге маленькие — длиной около 40 метров каждый, это примерно 1/6 от длины платформы. В РЖД объясняли такие короткие навесы тем, что пассажиропоток в Крюково не такой большой, как на тех станциях, где навесы ставят во всю длину платформы.



Нормальные навесы во всю длину платформы обещают сделать при реализации МЦД-3 — через 2-3 года.