Монтаж навесов на станции Крюково опять задерживается. Теперь до ноября 02.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Короткие навесы, чтобы прятаться от дождя и снега, начали монтировать на платформах в декабре прошлого года. Обещали закончить к концу лета, но не успели.

Навесы сейчас стоят без крыши — смысла в них нет. Новый планируемый срок окончания работ — октябрь, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Задержка произошла из-за карантина — работы останавливали, плюс пришлось менять подрядчика.

Пассажиры давно просили какую-то защиту от дождя, ветра, снега и палящего солнца на станции Крюково. РЖД наконец-то нашли на это деньги, но навесы в итоге маленькие — длиной около 40 метров каждый, это примерно 1/6 от длины платформы. В РЖД объясняли такие короткие навесы тем, что пассажиропоток в Крюково не такой большой, как на тех станциях, где навесы ставят во всю длину платформы.

Нормальные навесы во всю длину платформы обещают сделать при реализации МЦД-3 — через 2-3 года.

Читайте также
На станции Крюково больше года делали пандус. Получился «крутой и скользкий обрубок»
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
пассажирские перевозки, станция крюково, обустройство и ремонт, навес
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новая аптека сети «Монастырёв» открылась в 9-м микрорайоне Новости
Монтаж навесов на станции Крюково опять задерживается. Теперь до ноября Новости
Утка на Чудиновом пруду попала в капкан из пластикового мусора Новости
День города: для посещения площадки в 16 микрорайоне нужно зарегистрироваться. Не больше пяти человек на одну электронную почту Гид
На карты «Мир» вернут 10 рублей за поездку на метро и кешбэк за оплату парковки Новости
На станции Крюково больше года делали пандус. Получился «крутой и скользкий обрубок» Новости
День города на зеленоградской площадке «Технополиса Москва». Подробная программа всех развлечений Афиша
Как музыкальные и художественные школы Зеленограда встречают 1 сентября: последствия капитальных ремонтов Новости
С 1 сентября учащимся вернут 50-процентную скидку на электрички Новости
Где зеленоградцы могут сделать прививку от гриппа Новости
В лесопарке 9 микрорайона гуляет стайка фазанов Жизнь
Из школьного меню обещали убрать всё, что «детки не очень охотно кушают». Накануне 1 сентября новое меню так и не опубликовано Новости
Олень Дзюба в «Доме лани» стал блондином. И недавно там родился четвёртый оленёнок Жизнь
«Библиотека добрососедства» во 2-м микрорайоне открывается после ремонта: скандинавский стиль, коворкинг, детский уголок, экопроекты и школа юных журналистов Истории
Префектура объяснила, почему не будет ставить в парке Победы «деревья» для свадебных замков, как на Школьном озере Новости
На М-11 началось строительство нового пункта взимания платы Новости
Школу в Голубом начнут строить в 2021 году Новости
У каждого шестого работника системы образования Москвы нашли антитела к коронавирусу. Это гораздо меньше, чем у всех жителей Новости
Зеленоградская больница три месяца не может купить жизненно важный препарат фуросемид Новости
Хозяин новой пекарни в 11-м микрорайоне играет посетителям на электрогитаре Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру