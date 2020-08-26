«Помогите разобраться: на территории СИЗО на улице Гоголя из громкоговорителей, начиная с 06:30 утра до 23 часов вечера играет радио „Энерджи“. Жителям близлежащих 22-этажных домов с верхних этажей отлично слышно. Постоянное радио за окном раздражает», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» Анна.
В управлении ФСИН по Москве «Зеленоград.ру» заявили, что им жалоб от жителей этого района не поступало, а радио в следственном изоляторе включается по санитарным нормам и правилам, а также в соответствии с законом о тишине — с 07:00 до 22:00. Максимально допустимые показатели громкости для многоквартирных домов днем установлены на уровне 55 дБа, ночью — 45 дБа, для придомовых территорий днем — 70 дБа, ночью — 60 дБа.
«Подследственные, согласно распорядку дня, имеют право слушать ежедневно радиопередачи с 7:00 и до 22:00. Они слушают обычные радиостанции, которые можно поймать в этом районе города. Допустимый уровень децибелов не превышается. Громкость работы радиодинамиков учреждения установлена на уровне минимально необходимом для доведения до лиц, содержащихся под стражей информации», — сообщили в ведомстве.
Правда, удостовериться в нормальном уровне громкости своими силами в этом случае не получится: если жильцы уверены, что радио слишком сильно шумит, придется обращаться в Роспотребнадзор (или аккредитованную частную организацию) и заказывать платную экспертизу уровня шума. Или, возможно, помогут регулярные жалобы: например, «Жилищник» в июле текущего года запретил косить траву до 9 утра из-за жалоб на шум (хотя многие все еще считают, что 9 утра в выходной — это слишком рано).
Пожаловаться непосредственно во ФСИН можно в интернет-приемной на сайте 77.fsin.gov.ru/reception.
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