«Подследственные, согласно распорядку дня, имеют право слушать ежедневно радиопередачи с 7:00 и до 22:00. Они слушают обычные радиостанции, которые можно поймать в этом районе города. Допустимый уровень децибелов не превышается. Громкость работы радиодинамиков учреждения установлена на уровне минимально необходимом для доведения до лиц, содержащихся под стражей информации», — сообщили в ведомстве.

Правда, удостовериться в нормальном уровне громкости своими силами в этом случае не получится: если жильцы уверены, что радио слишком сильно шумит, придется обращаться в Роспотребнадзор (или аккредитованную частную организацию) и заказывать платную экспертизу уровня шума. Или, возможно, помогут регулярные жалобы: например, «Жилищник» в июле текущего года запретил косить траву до 9 утра из-за жалоб на шум (хотя многие все еще считают, что 9 утра в выходной — это слишком рано).

Пожаловаться непосредственно во ФСИН можно в интернет-приемной на сайте 77.fsin.gov.ru/reception.