Яндекс предлагает зеленоградцам чаще просить об открытии каршеринга в городе 15.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В поддержке каршеринга Яндкс.Драйв зеленоградцу Александру А. предложили чаще писать и звонить им с просьбами об открытии зоны в нашем городе. «Яндекс просит делать больше обращений им в поддержку, писать, звонить и составлять обращение через колл-центр», — рассказал он «Зеленоград.ру». Предполагается, что массовость обращений ускорит приход Яндкс.Драйв.

Сколько именно зеленоградцам нужно оставить сообщений и звонков, в поддержке сервиса не уточнили. Звонить можно, например, по этому номеру: 7-499-704-09-41, а писать через форму обращений «Пожелания и предложения» на сайте (нажать на кнопку «Выбрать», выбрать пункт «Пожелания и предложения», затем «Обратная связь»). Ответить, могут, например, так: «Мы очень рады, что вам хочется видеть наши машины поближе к себе. Обязательно подумаем над расширением зоны разрешенной парковки именно в этом направлении. Но ничего конкретного обещать пока не можем. Следите за новостями».

В 2018 и 2019 году каршеринг BelkaCar несколько раз устраивал голосования насчет того, куда им расширяться. Два раза в этих опросах побеждал Зеленоград, однако до сих пор в городе есть только каршеринг «Делимобиль».

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Метки:
каршеринг
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