Этот вариант предложили на совещании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры. Замглавы администрации городского округа Люберцы Родион Грошевик рассказал, что вместе с представителями каршеринговых организаций они изменили зоны завершения аренды (которые отражаются в приложении) таким образом, чтобы они не были в местах, где мешали бы людям. Депутаты Мособлдумы решили направить аналогичные предложения в адрес основных каршеринговых организаций.

Эта проблема стоит остро не только в Московской области, но и в Зеленограде. Оператор каршеринга «Делимобиль» периодически пригонял десятки своих машин в город и ставил их в одном месте, полностью забивая окрестные парковки. Например, рано утром могла быть полностью занята каршерингом парковка на Крюковской площади. Водители, приехавшие туда на своих машинах, чтобы пересесть на электричку, не могли припарковаться. С другой стороны, это удобно пользователям каршеринга, а ограничение минимального расстояния между машинами каршеринга может резко уменьшить их доступность.

Ещё одна сторона проблемы — парковка каршеринга во дворах. Зачастую это делают местные жители, приезжая домой, но их соседей-водителей раздражают машины каршеринга, занимающие дефицитные парковочные места.

Позиция московских властей сейчас простая: каршеринг может парковаться там, где может парковаться по правилам любая другая машина. Когда жительница Зеленограда Наталья В. просила префектуру решить вопрос с заполненными парковками, чиновники ответили, что сама по себе парковка легковых авто, сдаваемых в аренду, не запрещена и посоветовали установить во дворе дома шлагбаум.

В 2018 году Минтранс подготовил приказ, по которому с 2020 года во дворах нельзя парковаться коммерческому транспорту. Однако сам документ не касался каршеринга, уточнили ТАСС в ведомстве, а никаких штрафных санкций за нарушение нового запрета прописано не было (хотя из текста приказа это не следует). На сегодняшний день так и не появилось даже специального знака, который бы запрещал стоянку такси и иного коммерческого транспорта во дворах жилых домов.

В Минтрансе сообщили, что до конца 2020 года в области появится реестр парковок общего пользования. Это позволит систематизировать стоянки по их видам, а также покажет, где необходима организация дополнительных парковочных мест определенного вида для конкретного муниципального образования. Транспортные аналитики в разговоре с ТАСС также указали, что проблему парковки коммерческого транспорта надо решать не запретом, а организацией дополнительных стоянок.