В СМИ активно обсуждают, что Верховный cуд запретил парковку для «коммерческого транспорта» во дворах в 2020 году. «Зеленоград.ру» изучил нормативные акты и узнал, так ли это на самом деле, кому действительно нельзя будет парковаться во дворах жилых домов и что будет за нарушение.
В 2018 году гражданин Тепленичев Р.С. подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить санитарные правила организации парковок во дворе. Жильцы постоянно оставляли свои автомобили около детских площадок, мешали мамам с колясками и шумно прогревали двигатели по утрам. Согласно п. 2.3 и 2.10 санитарных норм во дворах можно организовать только гостевую автостоянку, но не постоянную.
Верховный суд дважды рассматривал дело и оба раза отказал Тепленичеву. Суд счел, что гостевые парковки возле дома не нарушают законы о санитарном благополучии, охране окружающей среды и противодействии терроризму. А доказательств, что жильцы используют их на постоянной основе — нет.
Верховный суд ничего не запрещал и не собирается. Он просто разъяснил существующие правила парковки во дворах в связи с несколькими подобными обращениями. Запретить парковку для коммерческих транспортных средств собирается Министерство транспорта.
С 1 января 2020 года начнет действовать приказ Минтранса России №199 о парковках для коммерческих перевозчиков, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изменения будут актуальны в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
В приказе прописаны особенности технической организации парковочных зон. Также не допускается создание парковок для перечисленных категорий транспорта во дворах. Штрафы и санкции не указаны.
Понятие «парковка» в данном случае — это специальное место, где водитель может оставить машину после окончания смены или возвращения из рейса.
В законодательстве нет определения «коммерческий транспорт». Сюда можно отнести: фургоны, спецтехнику, автобусы, самосвалы, такси и так далее. По сути, это любой вид транспорта, который используется в предпринимательской деятельности (то есть с целью получения прибыли). Какие именно транспортные средства относятся к категории «коммерческого транспорта», из приказа не ясно.
Формулировка документа довольно расплывчатая, но из названия вытекают условия, при которых нельзя оставлять автомобиль во дворах. Парковка не допускается для транспортных средств, для которых выполняется одновременно два пункта:
- Принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
- Перевозит пассижиров/грузы в качестве коммерческой услуги или для собственных нужд
Частные случаи и исключения не рассматриваются в документе. Кто и как будет проверять, занимается ли конкретный автомобиль перевозками — неизвестно. Вероятно, это должны решать на местном уровне.
Непонятно, можно ли отнести сюда каршеринг. По логике — это тоже коммерческий транспорт. У них прописан договор аренды (это не договор перевозки и не договор фрахтования, хотя по сути они предоставляют машину для перевозок и прочих целей на определенный срок за плату).
В Москве есть мобильное приложение «Помощник Москвы». Оно позволяет гражданам фиксировать нарушения на видеокамеру и отправлять на рассмотрение в ГИБДД. Инспекторы используют видеозаписи для выписывания штрафов нарушителям. Впрочем, сейчас его работа приостановлена из-за решения Верховного Суда. Ожидается, что департамент транспорта Москвы перенастроит «Помощника» и им снова можно будет пользоваться.
Кроме того, планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (статья 28.6 пункт 3), чтобы появилась возможность наказывать нарушителей без составления протокола, если граждане снимут нарушение на камеру. Неправильная парковка во дворе, в том числе коммерческого транспорта, считается нарушением. В февраля соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, но с тех пор лежит без движения.
В официальном документе нет информации о санкциях за парковку во дворах для коммерческого транспорта. Непонятно даже, что это будет — только штраф или ещё эвакуация.
Таким образом, хотя запрет на парковку во дворах для машин индивидуальных предпринимателей и юридических лиц будет актуален с 1 января 2020 года, но пока не ясно, кем и как он будет контролироваться.