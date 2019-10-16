Почему этим вопросом занимается Верховный суд?

В 2018 году гражданин Тепленичев Р.С. подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить санитарные правила организации парковок во дворе. Жильцы постоянно оставляли свои автомобили около детских площадок, мешали мамам с колясками и шумно прогревали двигатели по утрам. Согласно п. 2.3 и 2.10 санитарных норм во дворах можно организовать только гостевую автостоянку, но не постоянную.

Верховный суд дважды рассматривал дело и оба раза отказал Тепленичеву. Суд счел, что гостевые парковки возле дома не нарушают законы о санитарном благополучии, охране окружающей среды и противодействии терроризму. А доказательств, что жильцы используют их на постоянной основе — нет.

Верховный суд ничего не запрещал и не собирается. Он просто разъяснил существующие правила парковки во дворах в связи с несколькими подобными обращениями. Запретить парковку для коммерческих транспортных средств собирается Министерство транспорта.