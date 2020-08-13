Сервис доставки товаров «Сбермаркет» начал сотрудничать с гипермаркетом «Зельгрос», расположенным в 17-м микрорайоне. Можно заказать любые товары из ассортимента магазина — как продукты, так и непродовольственные.

Минимальная сумма заказа — 1500 рублей. Первый заказ доставят бесплатно, каждая следующая доставка будет стоить 158 рублей при условии, что заказ не более 30 килограммов. За каждый килограмм сверху придётся доплатить по 5 рублей, сообщили «Зеленоград.ру» в «Сбермаркете».

Время доставки может составить от 20 минут до четырёх часов — более точное время сервис покажет при сформированном заказе.