Сервис доставки товаров «Сбермаркет» начал сотрудничать с гипермаркетом «Зельгрос», расположенным в 17-м микрорайоне. Можно заказать любые товары из ассортимента магазина — как продукты, так и непродовольственные.
Минимальная сумма заказа — 1500 рублей. Первый заказ доставят бесплатно, каждая следующая доставка будет стоить 158 рублей при условии, что заказ не более 30 килограммов. За каждый килограмм сверху придётся доплатить по 5 рублей, сообщили «Зеленоград.ру» в «Сбермаркете».
Время доставки может составить от 20 минут до четырёх часов — более точное время сервис покажет при сформированном заказе.
Сервис «Сбермаркет» доставляет продукты и из других сетевых гипермаркетов, представленных в Зеленограде: «Метро», «Ашан» и прочих. Заказ можно оформить через приложение в телефоне или через сайт.
Гипермаркет международной сети «Зельгрос» открылся в 17 микрорайоне в сентябре 2018 года. Это первый магазин формата Cash & Carry на территории Зеленограда. Он открыт ежедневно с 7 до 23 часов.